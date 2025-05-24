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Еще более 300 украинцев вернулись домой. Состоялся второй обмен пленными в рамках 1000 на 1000

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Среди них - защитники Мариуполя

Еще более 300 украинцев вернулись домой. Состоялся второй обмен пленными в рамках 1000 на 1000

Фото: Володимир Зеленський

Новина українською

Сегодня, 24-го мая, Украина и Россия провели еще один обмен пленными в рамках договоренности "тысяча на тысячу". Напомним, что в рамках первого обмена домой вернулись 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.

Сегодня было освобождено еще 307 украинских защитников. Среди них: военные ВСУ (десантно-штурмовые и беспилотные войска, военно-морские силы), ТРО, пограничники и нацгвардейцы. Кроме этого, было уточнено, что вернулись домой 27 защитников Мариуполя.

За 2 дня освобождено 697 украинцев. Завтра ожидается третий этап обмена "1000 на 1000".

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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Виктор Иванчук
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