Еще более 300 украинцев вернулись домой. Состоялся второй обмен пленными в рамках 1000 на 1000
Среди них - защитники Мариуполя
Фото: Володимир Зеленський
Сегодня, 24-го мая, Украина и Россия провели еще один обмен пленными в рамках договоренности "тысяча на тысячу". Напомним, что в рамках первого обмена домой вернулись 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.
Сегодня было освобождено еще 307 украинских защитников. Среди них: военные ВСУ (десантно-штурмовые и беспилотные войска, военно-морские силы), ТРО, пограничники и нацгвардейцы. Кроме этого, было уточнено, что вернулись домой 27 защитников Мариуполя.
За 2 дня освобождено 697 украинцев. Завтра ожидается третий этап обмена "1000 на 1000".
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Источник:Володимир Зеленський
Опубликовал: Виктор Иванчук
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