Умер бывший игрок Динамо, чемпион СССР
На 68-м году жизни
Фото із відкритих джерел
Киевское "Динамо" сообщило о смерти своего бывшего игрока Александра Бережного. Сердце мужчины перестало биться на 68-м году жизни.
Играл на позиции защитника и полузащитника. Во время выступлений за киевский клуб становился чемпионом СССР 1977 года и обладателем Кубка СССР 1978-го года.
Имел в активе 14 матчей за сборную Советского Союза. В составе молодежной сборной становился чемпионом Европы 1976 года. Последние годы работал детским тренером в одной из киевских ДЮСШ.
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Источник:Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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