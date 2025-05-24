Умер бывший игрок Динамо, чемпион СССР

Киевское "Динамо" сообщило о смерти своего бывшего игрока Александра Бережного. Сердце мужчины перестало биться на 68-м году жизни.

Играл на позиции защитника и полузащитника. Во время выступлений за киевский клуб становился чемпионом СССР 1977 года и обладателем Кубка СССР 1978-го года.

Имел в активе 14 матчей за сборную Советского Союза. В составе молодежной сборной становился чемпионом Европы 1976 года. Последние годы работал детским тренером в одной из киевских ДЮСШ.