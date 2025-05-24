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Умер бывший игрок Динамо, чемпион СССР

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На 68-м году жизни

Умер бывший игрок Динамо, чемпион СССР

Фото із відкритих джерел

Новина українською

Киевское "Динамо" сообщило о смерти своего бывшего игрока Александра Бережного. Сердце мужчины перестало биться на 68-м году жизни.

Играл на позиции защитника и полузащитника. Во время выступлений за киевский клуб становился чемпионом СССР 1977 года и обладателем Кубка СССР 1978-го года.

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Имел в активе 14 матчей за сборную Советского Союза. В составе молодежной сборной становился чемпионом Европы 1976 года. Последние годы работал детским тренером в одной из киевских ДЮСШ.

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Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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