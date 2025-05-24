У Срны спросили о будущем Пушича

Журналист Football Hub Назар Милиневич спросил спортивного директора "горняков" о перспективах дальнейшего сотрудничества с действующим тренером команды.

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– Господин Дарио, был долгий разговор с командой в раздевалке. Останется ли Марино Пушич в "Шахтере"?

– Давайте, сейчас немного пауза. День-два и все увидите, будет ли он в команде.

В последнем туре УПЛ 2024/25 "оранжево-черные" сыграли вничью с "Рухом" (1:1). По информации UA-Футбол, боснийско-хорватский специалист еще на предматчевой тренировке попрощался с командой.