  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. У Срны спросили о будущем Пушича

В тренде

У Срны спросили о будущем Пушича

Общие новости
Обновлено

Окончательное решение объявят в ближайшее время

У Срны спросили о будущем Пушича

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Журналист Football Hub Назар Милиневич спросил спортивного директора "горняков" о перспективах дальнейшего сотрудничества с действующим тренером команды.

Читайте такжеШахтер разочаровывает. Кто может заменить Пушича на тренерском мостике

– Господин Дарио, был долгий разговор с командой в раздевалке. Останется ли Марино Пушич в "Шахтере"?

– Давайте, сейчас немного пауза. День-два и все увидите, будет ли он в команде.

В последнем туре УПЛ 2024/25 "оранжево-черные" сыграли вничью с "Рухом" (1:1). По информации UA-Футбол, боснийско-хорватский специалист еще на предматчевой тренировке попрощался с командой.

По теме
yellow-arrow
Завершился сезон в чемпионате U19. Какой выглядит итоговая турнирная таблица?
yellow-arrow
Защитник Оболони рассказал, как удалось победить Левый Берег в важном матче
yellow-arrow
Умер бывший игрок Динамо, чемпион СССР
Дарио Срна Шахтер (Донецк) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Звєров Про Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости