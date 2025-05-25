Ничьи Динамо и Шахтера, трофеи Штутгарта и ПСЖ, прощание Реала с легендами и уход Пушича. Главные новости за 24 мая

Донецкий клуб официально объявил об уходе боснийского специалиста. Вместе с 53-летним специалистом расположение "горняков" покинул весь его тренерский штаб. Марино Пушич возглавил "горняков" в октябре 2023-го года. Во главе "Шахтера" он провел 69 поединков во всех турнирах, завоевал два Кубка Украины и стал чемпионом УПЛ. "Шахтер" поблагодарил уже бывшего тренера и пожелал успехов в новых этапах профессиональной карьеры.

Открывало субботний игровой день последнего тура в украинском чемпионате противостояние "горожан" и "моряков". Обе команды уже не имели турнирных целей: "Александрия" еще раньше добыла историческое серебро, а "Черноморец" - вылетел в Первую лигу. В итоге, в основное время подопечные Руслана Ротаня и Александра Кучера так и не сумели поразить ворота друг друга и расписали нулевую ничью.

Также свой матч в эту субботу провел еще один призер украинского первенства - бронзовый. Конечно, речь идет о встрече донецкого "Шахтера" и львовского "Руха". В самом начале второго тайма, усилиями бразильского вингера Эгиналду, действующий обладатель Кубка Украины первым открыл счет во встрече. Однако, менее чем через 15 минут подопечные Виталия Пономарева установили паритет на табло. Таким образом, "желто-черные" завершили эту кампанию на 7-й позиции в турнирной таблице (прим. - до матчей конкурентов).

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Свой заключительный поединок в этом сезоне также провел и действующий чемпион - киевское "Динамо". В Киеве, на домашнем стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского подопечные Александра Шовковского принимали команду под руководством Руслана Костышина. Коуч динамовцев провел на эту встречу тотальную ротацию состава, а наставник ковалевцев - выставил сильнейших из обоймы. Хавбек хозяев Пихаленок на экваторе первого тайма открыл счет во встрече, однако в начале второй половины вышедший на замену Сидоров отыграл один мяч. "Колос" завершил текущую кампанию в нижней части турнирной таблицы, ну а столичный коллектив после матча ожидало празднование исторического, уже аж, 30-го чемпионства!

К тому же, знаковый поединок прошел в рамках Первой лиги. В частности, "Полтава" Владимира Сысенко в гостях минимально одолела харьковский "Металлист" под руководством Андрея Анищенко. Судьбу матча решил единственный забитый во встрече мяч Стрельцова - под самый занавес основного времени. Таким образом, ФК "Полтава" получила 22 очка в чемпионской группе своего дивизиона и получила историческую путевку в УПЛ.

Теперь к новостям солнечной Испании, где свой заключительный поединок в рамках Ла Лиги провел серебряный призер текущего первенства в лице мадридского "Реала". В итоге, победу для "сливочных" над "Реалом Сосьедад" принес дубль Килиана Мбаппе. Этот матч стал последним сразу для двух легенд мадридского клуба: хорватского хавбека Луки Модрича и итальянского наставника Карло Анчелотти. Примечательно, что ворота "Реала" в этой встрече защищал наш соотечественник Андрей Лунин.

Во Франции также свой статус обладателя национального Кубка защитил "Пари Сен-Жермен". Команда Луиса Энрике в финальном поединке без проблем расправилась с "Реймсом". Очередной трофей для парижан принес дубль Барколя и забитый мяч Хакими. Теперь, на ПСЖ ожидает историческая битва за требл - в финале Лиги чемпионов против миланского "Интера".

И на конец к суровому немецкому клубному футболу. В финале тамошнего национального Кубка, в столице Германии (Берлине) на "Олимпийском" стадионе, встречались представитель Бундеслиги и команда третьей немецкой лиги. В частности, в решающем поединке подопечные Себастьяна Генесса и команда Митча Книата выдали настоящий голевой триллер и забили на двоих сразу 6 (шесть!) мячей (4:2). Итоговую победу в матче и исторический титул забрали именно "швабы". Этот титул стал первым для "Штутгарта" с 2007-го года.