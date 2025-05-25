Пересечена отметка 980 тысяч. Генштаб подытожил потери россиян
Почти четыре сотни пораженной техники в сутки
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери армии РФ за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали 1020 противников. Кроме этого была поражена 391 единица техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 980850 (+1020) человек,
- танков ‒ 10854 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22633 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 28269 (+68) ед,
- РСЗО – 1396 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 1169 (+0) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 37367 (+190),
- крылатых ракет ‒ 3203 (+6),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 49751 (+112) ед,
- специальной техники – 3902 (+7).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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