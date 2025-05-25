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Пересечена отметка 980 тысяч. Генштаб подытожил потери россиян

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Почти четыре сотни пораженной техники в сутки

Пересечена отметка 980 тысяч. Генштаб подытожил потери россиян

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери армии РФ за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали 1020 противников. Кроме этого была поражена 391 единица техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 980850 (+1020) человек,
  • танков ‒ 10854 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22633 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 28269 (+68) ед,
  • РСЗО – 1396 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 1169 (+0) ед,
  • самолетов – 372 (+0) ед,
  • вертолетов – 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 37367 (+190),
  • крылатых ракет ‒ 3203 (+6),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 49751 (+112) ед,
  • специальной техники – 3902 (+7).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер

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