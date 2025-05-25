Украинец стал призёром в зарубежном чемпионате
Надежда была до последнего тура
Возможно, пора сменить команду ?
Чемпионат Польши подошел к завершению. В отличие от нашего чемпионата, в стране-соседке борьба за чемпионство продолжалась до последнего тура.
"Лех" Познань соперничал с "Ракувом" Ченстохова. Напомним, за вторых играет украинец Владислав Кочергин, который уже становился чемпионом Польши с "Ракувом" в сезоне 2022/23.
В этот раз шанс выиграть трофей сохранялся до последнего тура, и хотя в нем команда Марека Папшуна победила "Видзев", параллельно в Познани "Лех" одержал победу над "Пястом" и в итоге опередил команду украинца на один балл, став чемпионом.
Владислав Кочергин этот матч начал на скамейке запасных, но появился на поле на 63-й минуте.
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