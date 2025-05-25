В результате атаки России на Киевщине погибли четыре человека. В Житомирской области трое детей были убиты
Плохие последствия для большого количества областей
ДСНС
Россияне в ночь на 25 мая снова массово атаковали Украину. Сразу в нескольких областях многочисленные разрушения и погибшие.
В том числе потери понесла Киевщина. Тамошний отдел ГСЧС сообщает, что в результате атаки погибли четыре человека. Кроме этого, 16 человек пострадали, в том числе и трое детей
Непосредственно в Киеве по состоянию на 04:00 было подтверждено 11 пострадавших от 18 до 62 лет. В Голосеевском районе повреждено общежитие. В Днепровском – разрушение второго этажа частного жилого дома. В Шевченковском – повреждение бизнес-центра.
ГСЧС Житомирской области сообщила, что россияне убили детей восьми, 12 и 17 лет. Еще 10 человек пострадали.
В Хмельницкой области убиты четыре человека, еще пять человек получили осколочные ранения. Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 домов повреждены.
В Николаеве россияне ударили по пятиэтажному жилому дому: убит один человек, пострадали пять человек, среди них подросток. Разрушены два этажа, другие – повреждены.
В Харькове пострадали три человека. Повреждены офисное здание и гражданское предприятие.
В Тернополе в результате удара, вероятно, крылатой ракетой "Калибр", было частично повреждено здание одного из промышленных предприятий.
В Конотопе частично обесточены отдельные улицы и разрушен объект инфраструктуры.
Популярное сейчас
- Ничьи Динамо и Шахтера, трофеи Штутгарта и ПСЖ, прощание Реала с легендами и уход Пушича. Главные новости за 24 мая
- Актеры мирового класса. Левандовский и Щенсны устроили драку на тренировке Барселоны – ВИДЕО
- Динамо потеряло даже теоретические шансы на посев в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. Соперника выберут среди статусных
- Залужный: Украина не может надеяться на чудо, что кто-то вернет ей границы 1991 или 2022 года
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены