В результате атаки России на Киевщине погибли четыре человека. В Житомирской области трое детей были убиты

Россияне в ночь на 25 мая снова массово атаковали Украину. Сразу в нескольких областях многочисленные разрушения и погибшие.

В том числе потери понесла Киевщина. Тамошний отдел ГСЧС сообщает, что в результате атаки погибли четыре человека. Кроме этого, 16 человек пострадали, в том числе и трое детей

Непосредственно в Киеве по состоянию на 04:00 было подтверждено 11 пострадавших от 18 до 62 лет. В Голосеевском районе повреждено общежитие. В Днепровском – разрушение второго этажа частного жилого дома. В Шевченковском – повреждение бизнес-центра.

ГСЧС Житомирской области сообщила, что россияне убили детей восьми, 12 и 17 лет. Еще 10 человек пострадали.

В Хмельницкой области убиты четыре человека, еще пять человек получили осколочные ранения. Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 домов повреждены.

В Николаеве россияне ударили по пятиэтажному жилому дому: убит один человек, пострадали пять человек, среди них подросток. Разрушены два этажа, другие – повреждены.

В Харькове пострадали три человека. Повреждены офисное здание и гражданское предприятие.

В Тернополе в результате удара, вероятно, крылатой ракетой "Калибр", было частично повреждено здание одного из промышленных предприятий.

В Конотопе частично обесточены отдельные улицы и разрушен объект инфраструктуры.