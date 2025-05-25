Россияне ночью атаковали Украину 69 ракетами и 298 шахедами. Сколько сбило ПВО?
В 22 локациях зафиксированы попадания
ДСНС
Ночью с 24 на 25 мая россияне атаковали Украину с воздуха. Для этого они применили в общей сложности 367 средств нападения:
- – 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (район пусков – Курская обл. – РФ.);
- – 55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101, Калибр из самолетов стратегической авиации Ту-95, ТУ-160 (районы пусков – Саратовская обл., акватория Черного моря);
- – 1 крылатая ракета Х-22 из самолета Ту-22М3 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря);
- – 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из самолетов тактической авиации (пуски с северного направления);
- – 298 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбиты 45 крылатых ракет Х-101, Калибр, 2 ракеты Х-59/69 локационно потеряны.
Также в результате боевой работы обезврежено 266 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и центре страны. 139 – сбиты огневыми средствами поражения, 127 – локационно потеряны/подавлены РЭБ”, – говорится в отчете ПС ВСУ.
Большинство регионов Украины пострадали из-за этой атаки. Сразу в 22 локациях зафиксировано попадание средств воздушного нападения, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БПЛА в 15 локациях.
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