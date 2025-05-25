Третья часть обмена. Более 300 защитников вернулись в Украину

Более 300 защитников вернулись в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 303 защитника вернулись домой. Обмен 1000 на 1000 завершен. Главнокомандующий поблагодарил команду за работу.

"Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена. Сегодня возвращаются воины нашей армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Спасибо команде, которая круглосуточно работала, чтобы успешно реализовать этот обмен. Обязательно вернем каждого и каждую из российского плена!", - сообщил Зеленский.

Президент показал фото.

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Напомним, что 22 мая Владимир Зеленский сообщил о крупнейшем обмене военнопленными за время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 1000 на 1000.