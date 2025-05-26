Полесье в еврокубках, Хаби Алонсо возглавил Реал, Вернидуб покинул Кривбасс, ассисты Миколенко и Забарного. Главные новости за 25 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 25 мая

В воскресенье решилась судьба четвертого места в УПЛ, которое дает право на участие в квалификации Лиги конференций. В поединке "Полесья" и "Кривбасса" победитель не был определен – 1:1 (голы Батисты и Твердохлеба), а "Карпаты" не сумели воспользоваться потерей очков конкурентами и проиграли на своем поле "Заре" (1:3). В результате четвертое место досталось "Полесью".

После матча с "Полесьем" главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб сообщил о том, что покидает команду. "Сегодня я провел последний матч в "Кривбассе". Я не вижу в этом ничего страшного. Только хочу пожелать команде двигаться вперед и быть в пятерке УПЛ", – сказал Вернидуб.

В еще одном матче 30 тура УПЛ "Верес" и "ЛНЗ" снова не смогли победить, сыграв вничью 1:1. Команда Шандрука сравняла счет на 90+4 минуте (голы Смияна и Бабогло). "Верес" завершил сезон серией из пяти матчей без побед, "ЛНЗ" – девяти.

Новым главным тренером мадридского "Реала" стал испанский специалист Хаби Алонсо. Контракт был подписан на три года. Алонсо начнет работать в "Реале" первого июня и будет руководить командой на клубном ЧМ.

"Эвертон" в 38-м туре минимально победил на выезде "Ньюкасл" (1:0). Единственный гол в матче забил Карлос Алькарас после точной передачи с фланга Виталия Миколенко. Победил в последнем туре и "Борнмут" Ильи Забарного. Украинец ассистом присоединился к трем очкам команды в игре с "Лестером" (2:0). Также в воскресенье свой матч в составе "Арсенала" против "Саутгемптона" провел Александр Зинченко.

По итогам последнего тура английской Премьер-лиги определились все представители Англии в Лиге чемпионов. К "Ливерпулю", "Арсеналу" и "Тоттенгему" присоединились "Манчестер Сити", "Челси", который победил "Ноттингем Форест", и "Ньюкасл", несмотря на свое поражение. Вне турнира осталась "Астон Вилла", которая проиграла "Манчестер Юнайтед".

Владислав Крапивцов во второй раз получил шанс сыграть в основе "Жироны" в матче чемпионата Испании, однако против мадридского "Атлетико" была тяжелая игра – Крапивцов пропустил четыре гола, а Виктор Цыганков не отличился голевыми действиями – 0:4. В другом матче "Барселона" поставила жирную точку в своем чемпионском сезоне, разгромив "Атлетик" (3:0).

"Рома" без Артема Довбика смогла в последнем туре Серии А победить на выезде "Торино" (2:0), однако команда Клаудио Раньери все же не пробилась в Лигу чемпионов. Это сделал "Ювентус", который в своей игре справился с "Венецией" (3:2).

Турецкий специалист Арда Туран станет следующим главным тренером донецкого "Шахтера", сообщает Фабрицио Романо. Стороны уже достигли договоренности, и в течение следующих дней будет подписан официальный контракт.