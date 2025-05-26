Украинский арбитр снова назначен на матч юношеского Евро-2025

Украинские арбитры продолжают работать на поединках группового этапа финального раунда юношеского Евро-2025 (U-17).

На матче 3-го тура в квартете В Чехия - Англия украинец Алексей Деревинский будет работать в качестве четвертого арбитра.

Поединок состоится сегодня, 26 мая в Рогожине и начнется в 21:30 по киевскому времени.

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Вчера, 25 мая Деревинский был главным арбитром встречи 3-го тура в группе А Франция - Албания (4:0), а обязанности одного из его ассистентов исполнял Алексей Миронов.

Также ранее Деревинский обслуживал игру Бельгия - Чехия и Италия - Чехия.