Украинский арбитр снова назначен на матч юношеского Евро-2025
Алексей Деревинский будет работать как четвертый судья
Фото: ФК Рух
Украинские арбитры продолжают работать на поединках группового этапа финального раунда юношеского Евро-2025 (U-17).
На матче 3-го тура в квартете В Чехия - Англия украинец Алексей Деревинский будет работать в качестве четвертого арбитра.
Поединок состоится сегодня, 26 мая в Рогожине и начнется в 21:30 по киевскому времени.
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Вчера, 25 мая Деревинский был главным арбитром встречи 3-го тура в группе А Франция - Албания (4:0), а обязанности одного из его ассистентов исполнял Алексей Миронов.
Также ранее Деревинский обслуживал игру Бельгия - Чехия и Италия - Чехия.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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