Тысяча военных и системы ПВО. Генштаб сообщил о новых потерях РФ на фронте
Обновленные показатели
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки Россия потеряла еще 1000 военных, 4 танка, 51 артсистему и 2 средства ПВО.
Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 981850 (+1000) человек ликвидировано
- танков - 10858 (+4)
- боевых бронированных машин - 22641 (+8)
- артиллерийских систем - 28320 (+51)
- РСЗО - 1397 (+1)
- средства ПВО - 1171 (+2)
- самолетов - 372 (0)
- вертолетов - 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 37631 (+264)
- крылатые ракеты - 3256 (+53)
- корабли/катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 49843 (+92)
- специальная техника - 3902 (0)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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