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Тысяча военных и системы ПВО. Генштаб сообщил о новых потерях РФ на фронте

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Тысяча военных и системы ПВО. Генштаб сообщил о новых потерях РФ на фронте

Генштаб ЗСУ

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За прошедшие сутки Россия потеряла еще 1000 военных, 4 танка, 51 артсистему и 2 средства ПВО.

Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 981850 (+1000) человек ликвидировано
  • танков - 10858 (+4)
  • боевых бронированных машин - 22641 (+8)
  • артиллерийских систем - 28320 (+51)
  • РСЗО - 1397 (+1)
  • средства ПВО - 1171 (+2)
  • самолетов - 372 (0)
  • вертолетов - 336 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 37631 (+264)
  • крылатые ракеты - 3256 (+53)
  • корабли/катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 49843 (+92)
  • специальная техника - 3902 (0)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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