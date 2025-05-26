"Абсолютно сошел с ума". Трамп высказался о Путине и Зеленском на фоне последних событий
Много чего сказано
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин «абсолютно сошел с ума».
"У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось. Он абсолютно сошел с ума! Он без надобности убивает много людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускаются по городам в Украине без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, я был прав - но если это так, это приведет к падению России", - написал он о Путине.
Также Трамп раскритиковал риторику президента Украины Владимира Зеленского:
"Так же президент Зеленский не оказывает своей стране услуги, говоря так, как он говорит. Каждое его слово создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось.
Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не "Трампа", я лишь помогаю потушить большие и уродливые пожары, которые были разожжены из-за вопиющей некомпетентности и ненависти", - говорится в сообщении американского лидера в соцсети Truth Social.
В ночь на 25 и 26 мая Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами.
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