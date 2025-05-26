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"Абсолютно сошел с ума". Трамп высказался о Путине и Зеленском на фоне последних событий

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"Абсолютно сошел с ума". Трамп высказался о Путине и Зеленском на фоне последних событий

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин «абсолютно сошел с ума».

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось. Он абсолютно сошел с ума! Он без надобности убивает много людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускаются по городам в Украине без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, я был прав - но если это так, это приведет к падению России", - написал он о Путине.

Также Трамп раскритиковал риторику президента Украины Владимира Зеленского:

"Так же президент Зеленский не оказывает своей стране услуги, говоря так, как он говорит. Каждое его слово создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось.

Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не "Трампа", я лишь помогаю потушить большие и уродливые пожары, которые были разожжены из-за вопиющей некомпетентности и ненависти", - говорится в сообщении американского лидера в соцсети Truth Social.

В ночь на 25 и 26 мая Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами.

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Украина США Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
Truth Social
Опубликовал: Александр Бураков

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