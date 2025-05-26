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"Я дал согласие". Лужный рассказал о предложении от зарубежного клуба

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Легендарный динамовец может вернуться к тренерской работе

"Я дал согласие". Лужный рассказал о предложении от зарубежного клуба

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев

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Легенда киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Лужный сообщил, что дал согласие на возможную работу в израильском "Маккаби" Хайфа.

– Мне звонили из израильского "Маккаби" (Хайфа) и интересовались, есть ли у меня желание работать и не против ли возглавить эту команду. Я действительно хочу вернуться к тренерской работе. Собственно, ее я не оставлял, просто взял на время тайм-аут. Полномасштабная война, которая длится уже более трех лет, - одна из его причин.

– И что вы ответили?

– "Маккаби" я дал согласие. Хотя представитель этого клуба сказал, что на роль главного тренера есть и другие кандидаты, существует конкуренция. Поэтому в "Маккаби" будут решать, кого выбирать.

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– Вами в Израиле интересуется только хайфский "Маккаби"?

– Да. Сейчас жду ответа.

– Если придется принимать эту команду, вашими ассистентами по тренерскому штабу должны быть израильские специалисты или наши соотечественники?

– Конечно, поеду со своим штабом. Ведь в нем должны быть единомышленники, - сказал Лужный.

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Олег Лужный Маккаби (Хайфа)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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