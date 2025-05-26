Рекордное количество дронов и девять ракет. В Воздушных силах назвали результаты работы ПВО за ночь

В ночь на 26 мая Россия осуществила комбинированный удар по Украине с применением 364-х средств воздушного нападения противника.

Речь идет о:

9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101

355 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной сбиты все 9 ракет Х-101 и обезврежено 288 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.



233 - сбиты огневыми средствами поражения, 55 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 10 локациях.