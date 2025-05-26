Рекордное количество дронов и девять ракет. В Воздушных силах назвали результаты работы ПВО за ночь
Сбито чуть меньше 300 целей
Генштаб
В ночь на 26 мая Россия осуществила комбинированный удар по Украине с применением 364-х средств воздушного нападения противника.
Речь идет о:
- 9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101
- 355 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Противовоздушной обороной сбиты все 9 ракет Х-101 и обезврежено 288 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.
233 - сбиты огневыми средствами поражения, 55 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 10 локациях.
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