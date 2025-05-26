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Рекордное количество дронов и девять ракет. В Воздушных силах назвали результаты работы ПВО за ночь

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Сбито чуть меньше 300 целей

Рекордное количество дронов и девять ракет. В Воздушных силах назвали результаты работы ПВО за ночь

Генштаб

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В ночь на 26 мая Россия осуществила комбинированный удар по Украине с применением 364-х средств воздушного нападения противника.

Речь идет о:

  • 9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101
  • 355 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной сбиты все 9 ракет Х-101 и обезврежено 288 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.

233 - сбиты огневыми средствами поражения, 55 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 10 локациях.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков

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