Зеленский - после ночного обстрела: Путин демонстрирует, насколько он презирает мир

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины в ночь на 26 мая со стороны России.

"Российская армия применила против наших городов и общин наибольшее количество дронов с начала полномасштабной войны. 355 ударных беспилотников, большинство из которых - "шахеды". Также было 9 крылатых ракет. К сожалению, есть раненые люди и поражения гражданской инфраструктуры.

География удара этой ночью - от Черниговщины до Хмельницкой области, от Харьковской области до Одесской. И это была уже третья ночь комбинированного российского террора - ударные дроны и ракеты.

Только ощущение полной безнаказанности может позволять России наносить такие удары, да еще и постоянно увеличивать масштаб. В этом нет никакого значительного военного смысла, но есть значительный политический смысл. Таким образом Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление.

Как и любого преступника, Россию можно поставить в рамки только силой. Только благодаря силе - силе Соединенных Штатов, силе Европы, силе всех уважающих жизнь наций - можно достичь полного прекращения этих ударов и реального мира.



На увеличение российских ударов следует отвечать увеличением санкций. На игнорирование Россией дипломатии и отказ даже от прекращения огня надо отвечать блокированием российских финансов и торговли российской нефтью. Спасибо всем в мире, кто продвигает именно такую сильную повестку дня. Россия должна завершить эту свою войну. А чтобы это произошло, надо лишить ресурсов их желание воевать", - написал Зеленский в Telegram.