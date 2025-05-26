В МИД рассказали о формате следующих переговоров с Россией

Украина хочет завершить войну в этом году и готова говорить в любом формате.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Мы ожидаем видения россиян о прекращении огня и предоставим им свое. Это будет одной из ключевых тем для обсуждения на следующей встрече в таком формате делегаций, который уже был в Турции. Мы хотим, чтобы переговорный процесс продвигался и эти встречи происходили как можно быстрее.

Мы готовы говорить в любом формате о мерах, которые помогут завершить эту войну. Мы действительно хотим ее завершить в этом году. Именно поэтому так важно продолжать давление на Россию, с нашими союзниками как в Европе, так и со стороны США", - сказал он в интервью Libération.