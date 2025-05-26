Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США разрешили Украине дальнобойные удары их оружием
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц
фото из свободных источников
Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.
Как информирует Clash Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
По его словам, "дальние удары западным оружием по российской территории теперь разрешены".
Также Spiegel сообщает со ссылкой на собственные источники, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Берлин в среду, 28 мая. Отмечено, что он и Мерц должны обсудить дальнейшие шаги по техническим переговорам Киева и Москвы.
Также немецкий канцлер хочет проинформировать Зеленского о планах нового санкционного пакета против РФ, цель которого - усилить давление на Кремль для его участия в переговорах.
Популярное сейчас
- Переговоры завершены. Назван клуб, который возглавит Ротань
- Динамо нашло усиление в Ворскле: сумма трансфера может отпугнуть клуб
- Сразу шесть игроков покинули клуб Первой лиги
- Дебютант. Определен второй клуб, который напрямую вышел в УПЛ
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства