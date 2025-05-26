  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США разрешили Украине дальнобойные удары их оружием

В тренде

Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США разрешили Украине дальнобойные удары их оружием

Общие новости

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц

Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США разрешили Украине дальнобойные удары их оружием

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

Читайте также"Абсолютно сошел с ума". Трамп высказался о Путине и Зеленском на фоне последних событий

Как информирует Clash Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, "дальние удары западным оружием по российской территории теперь разрешены".

Также Spiegel сообщает со ссылкой на собственные источники, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Берлин в среду, 28 мая. Отмечено, что он и Мерц должны обсудить дальнейшие шаги по техническим переговорам Киева и Москвы.

Также немецкий канцлер хочет проинформировать Зеленского о планах нового санкционного пакета против РФ, цель которого - усилить давление на Кремль для его участия в переговорах.

По теме
yellow-arrow
В МИД рассказали о формате следующих переговоров с Россией
yellow-arrow
Зеленский - после ночного обстрела: Путин демонстрирует, насколько он презирает мир
yellow-arrow
"Не буду спокойно смотреть, как этот алкаш...". Ветеран ВСУ жестко высказался об Алиеве после его рассказа о службе
война с россией Фридрих Мерц
Оцените этот материал:
1 голосов

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости