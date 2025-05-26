Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США разрешили Украине дальнобойные удары их оружием

Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

Как информирует Clash Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, "дальние удары западным оружием по российской территории теперь разрешены".

Также Spiegel сообщает со ссылкой на собственные источники, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Берлин в среду, 28 мая. Отмечено, что он и Мерц должны обсудить дальнейшие шаги по техническим переговорам Киева и Москвы.

Также немецкий канцлер хочет проинформировать Зеленского о планах нового санкционного пакета против РФ, цель которого - усилить давление на Кремль для его участия в переговорах.