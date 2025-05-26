Путин: Россию "буквально заставили" начать "СВО" и делают виновной

Кремлевский лидер Владимир Путин цинично высказался о причинах развязанной им войны против Украины.

Его цитируют росСМИ.

По словам главы Кремля, Россию "буквально заставили" начать так называемую "спецоперацию".

"Россию буквально заставили отвечать на то, что происходит в Украине, и пытаются сделать страну виноватой, но не Москва организовала кровавый госпереворот 2014 года", - цинично утверждает Путин.