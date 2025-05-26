"Это опасно", - У Путина отреагировали на заявление Мерца о разрешении далекобойных ударов по РФ
С заявлением выступил спикер Путина Дмитрий Песков
фото из свободных источников
В Кремле прокомментировали решение Германии, Франции, Великобритании и США снять ограничения по дальности ударов Украины по России их оружием.
Заявление спикера Путина Дмитрия Пескова цитируют росСМИ.
В частности, Песков назвал "достаточно опасным" намерение снять для Украины ограничения по поставкам дальнобойного оружия Киеву, если такое решение будет принято.
По его словам, "такой шаг идет вразрез со стремлениями России по политическому урегулированию войны".
Напомним, 26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.
По его словам, "дальние удары западным оружием по российской территории теперь разрешены".
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