Андрей Шевченко принял участие в конференции по развитию футбола в северных странах Европы. ФОТО
Мероприятие прошло 21-22 мая в Исландии
uaf.ua
Президент УАФ Андрей Шевченко принял участие в конференции Nordic Football Research Conference 2025, которая состоялась 21-22 мая в Рейкьявике (Исландия).
Это мероприятие, проводимое совместно футбольными ассоциациями Финляндии, Дании, Швеции, Фарерских островов и Норвегии, объединит ведущих экспертов в области тренерской работы, эффективности, анализа и психологии.
В этом году конференция была посвящена исследованиям, которые помогают футбольным ассоциациям, клубам и тренерам достигать результатов на поле.
В первый день визита состоялась встреча в офисе Футбольной ассоциации Исландии, в ходе которой участники смогли обсудить тренерский опыт, подходы к развитию футболистов, а также особенности игровой карьеры в клубах разных стран.
На второй день конференции Андрей Шевченко выступил перед широкой футбольной аудиторией в Университете города Рейкьявик, которая объединила участников более чем из 15 стран.
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