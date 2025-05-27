Андрей Шевченко принял участие в конференции по развитию футбола в северных странах Европы. ФОТО

Президент УАФ Андрей Шевченко принял участие в конференции Nordic Football Research Conference 2025, которая состоялась 21-22 мая в Рейкьявике (Исландия).

Это мероприятие, проводимое совместно футбольными ассоциациями Финляндии, Дании, Швеции, Фарерских островов и Норвегии, объединит ведущих экспертов в области тренерской работы, эффективности, анализа и психологии.

В этом году конференция была посвящена исследованиям, которые помогают футбольным ассоциациям, клубам и тренерам достигать результатов на поле.

В первый день визита состоялась встреча в офисе Футбольной ассоциации Исландии, в ходе которой участники смогли обсудить тренерский опыт, подходы к развитию футболистов, а также особенности игровой карьеры в клубах разных стран.

На второй день конференции Андрей Шевченко выступил перед широкой футбольной аудиторией в Университете города Рейкьявик, которая объединила участников более чем из 15 стран.