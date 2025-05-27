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Андрей Шевченко принял участие в конференции по развитию футбола в северных странах Европы. ФОТО

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Мероприятие прошло 21-22 мая в Исландии

Андрей Шевченко принял участие в конференции по развитию футбола в северных странах Европы. ФОТО

uaf.ua

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Президент УАФ Андрей Шевченко принял участие в конференции Nordic Football Research Conference 2025, которая состоялась 21-22 мая в Рейкьявике (Исландия).

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Это мероприятие, проводимое совместно футбольными ассоциациями Финляндии, Дании, Швеции, Фарерских островов и Норвегии, объединит ведущих экспертов в области тренерской работы, эффективности, анализа и психологии.

В этом году конференция была посвящена исследованиям, которые помогают футбольным ассоциациям, клубам и тренерам достигать результатов на поле.

В первый день визита состоялась встреча в офисе Футбольной ассоциации Исландии, в ходе которой участники смогли обсудить тренерский опыт, подходы к развитию футболистов, а также особенности игровой карьеры в клубах разных стран.

На второй день конференции Андрей Шевченко выступил перед широкой футбольной аудиторией в Университете города Рейкьявик, которая объединила участников более чем из 15 стран.

Андрей Шевченко принял участие в конференции по развитию футбола в северных странах Европы. ФОТО - изображение 1Андрей Шевченко принял участие в конференции по развитию футбола в северных странах Европы. ФОТО - изображение 2Андрей Шевченко принял участие в конференции по развитию футбола в северных странах Европы. ФОТО - изображение 3
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Андрей Шевченко УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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