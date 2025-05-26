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Нидерланды отправили Украине последнюю партию обещанных истребителей F-16

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Об этом официально сообщает министерство обороны Нидерландов

Нидерланды отправили Украине последнюю партию обещанных истребителей F-16

fmn.dk

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Министерство обороны Нидерландов сообщило об отправке последней партии из 24 истребителей F-16 в Украину.

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Об этом свидетельствует сообщение на сайте нидерландского Минобороны.

Последние нидерландские F-16, которые предназначались для Украины, в понедельник вылетели с авиабазы Волкел на юге страны в Бельгию, где их будут готовить к поставке.

Глава оборонного ведомства Нидерландов Рубен Брекельманс лично присутствовал при отправке F-16.

"Из-за ежедневных российских воздушных атак F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Они позволяют держать российскую агрессию на расстоянии и от нас", – прокомментировал он.

Минобороны Нидерландов отмечает, что передача F-16 не означает прекращение участия страны в "коалиции истребителей", которую она возглавляет вместе с Данией и США.

Среди прочего, страна помогает с поддержанием боевого состояния истребителей и организует обучение пилотов в Европейском учебном центре F-16 (EFTC) в Румынии.

Напомним, первые нидерландские истребители Украина получила еще в октябре 2024 года, а о второй партии стало известно в начале февраля 2025 года.

В марте президент Владимир Зеленский сообщал, что воздушные силы Вооруженных Сил Украины получили дополнительную партию истребителей F-16 от Нидерландов

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