Нидерланды отправили Украине последнюю партию обещанных истребителей F-16
Об этом официально сообщает министерство обороны Нидерландов
fmn.dk
Министерство обороны Нидерландов сообщило об отправке последней партии из 24 истребителей F-16 в Украину.
Об этом свидетельствует сообщение на сайте нидерландского Минобороны.
Последние нидерландские F-16, которые предназначались для Украины, в понедельник вылетели с авиабазы Волкел на юге страны в Бельгию, где их будут готовить к поставке.
Глава оборонного ведомства Нидерландов Рубен Брекельманс лично присутствовал при отправке F-16.
"Из-за ежедневных российских воздушных атак F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Они позволяют держать российскую агрессию на расстоянии и от нас", – прокомментировал он.
Минобороны Нидерландов отмечает, что передача F-16 не означает прекращение участия страны в "коалиции истребителей", которую она возглавляет вместе с Данией и США.
Среди прочего, страна помогает с поддержанием боевого состояния истребителей и организует обучение пилотов в Европейском учебном центре F-16 (EFTC) в Румынии.
Напомним, первые нидерландские истребители Украина получила еще в октябре 2024 года, а о второй партии стало известно в начале февраля 2025 года.
В марте президент Владимир Зеленский сообщал, что воздушные силы Вооруженных Сил Украины получили дополнительную партию истребителей F-16 от Нидерландов
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