Будущее Ротаня и Кобина, отставки в УПЛ, кадровая революция в Черноморце, проблемы с аттестацией Полтавы. Главные новости за 26 мая

Ротань рассматривает 2 предложения

Различные инсайдеры сообщают о том, что Руслан Петрович должен возглавить "Полесье" или "Металлист 1925". Обе команды остались без тренеров в конце сезона и рассматривают возможность назначить Ротаня. "Полесье" имеет преимущество, ведь команда пробилась в Лигу конференций, а вот "Металлист 1925" только поборется за право играть в УПЛ с "Левым Берегом".

Кобин может остаться в УПЛ

Несмотря на вылет Ингульца, Кобин неплохо себя показал в условиях ограниченного кадрового ресурса. По информации источника, "Заря", "Движение" и "Александрия" рассматривают возможность назначить главным тренером именно Кобина. Фаворитом из этого списка является Рух, который еще зимой интересовался молодым тренером.



Григорчук покинул "ЛНЗ"

Руководство черкасской команды решило прекратить сотрудничество с тренером через полгода после его назначения. Роман Иосифович не оправдал ожиданий, ведь под его руководством в 13 матчах команда одержала всего 2 победы при 6 ничьих и 5 поражениях.

СК "Полтава" рискует не получить аттестацию для участия в УПЛ

Полтавская команда заняла второе место в Первой лиге и получила прямую путевку в УПЛ, но не так гладко с аттестацией. У команды есть определенные задолженности перед игроками, у главного тренера Владимира Сысенко нет лицензии для работы в УПЛ. Но главная проблема в стадионе, ведь клуб проводит свои матчи на стадионе "Молодежный" в Полтаве, который вмещает всего 680 зрителей и не отвечает требованиям УПЛ. СК "Полтава" главной ареной указала стадион им. Бутовского, где играет свои матчи "Ворскла", выступившая категорически против этого. Пока вопрос с ареной не решен, полтавчане не смогут получить аттестат.

Юрий Максимов уйдет из "Ворсклы" по окончании сезона

"Ворскла" завершила регулярный УПЛ на 13-м месте, и теперь в переходных матчах за право остаться в элите сыграет с "Кудровкой". По информации источника, между руководством полтавского клуба и специалистом есть договоренность, что тренер постарается оставить "Ворсклу" в УПЛ, после чего покинет клуб.

В Харькове может остаться только один "Металлист"

Руководство "Металлиста 1925" серьезно рассматривает вариант объединения с "Металлистом". "Металлист 1925" готов поглотить "Металлист" и при этом забрать его логотип, бренд, игроков, академию. "Металлист" с началом полномасштабного вторжения России потерял финансирование от Ярославского, в команде играют преимущественно молодые воспитанники академии, которыми занимается Евгений Красников.

Бутко и еще ряд игроков покинут "Черноморец"

После вылета из УПЛ одесская команда несет значительные кадровые потери. Команду покинут вратарь Артур Рудько, защитники Богдан Бутко, Ярослав Кисиль и Евгений Скиба, вингер Денис Янаков, полузащитник Артем Габелок и нападающие Денис Безбородько и Алексей Хобленко. Одной из причин является задолженность перед футболистами, которая составляет 3 месяца.