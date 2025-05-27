Менее тысячи солдат и два танка. Генштаб подытожил потери РФ в войне с Украиной
Акцент на автотехнике и БПЛА
28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу
В течение суток российская армия потеряла 990 военных, 2 танка, бронемашину и 17 артсистем.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 982 840 (+990) чел,
- танков - 10860 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 22642 (+1) ед,
- артиллерийских систем - 28337 (+17) ед,
- РСЗО - 1397 (+0) ед,
- средства ПВО - 1171 (+0) ед,
- самолетов - 372 (+0) ед,
- вертолетов - 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 37853 (+222),
- крылатые ракеты - 3265 (+9),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 49907 (+64) ед,
- специальная техника - 3902 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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