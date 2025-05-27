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Менее тысячи солдат и два танка. Генштаб подытожил потери РФ в войне с Украиной

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Менее тысячи солдат и два танка. Генштаб подытожил потери РФ в войне с Украиной

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

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В течение суток российская армия потеряла 990 военных, 2 танка, бронемашину и 17 артсистем.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 982 840 (+990) чел,
  • танков - 10860 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 22642 (+1) ед,
  • артиллерийских систем - 28337 (+17) ед,
  • РСЗО - 1397 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1171 (+0) ед,
  • самолетов - 372 (+0) ед,
  • вертолетов - 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 37853 (+222),
  • крылатые ракеты - 3265 (+9),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 49907 (+64) ед,
  • специальная техника - 3902 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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