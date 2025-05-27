Известно, когда Трамп может ввести новые санкции против России
Совсем скоро
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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. Об этом информирует The Wall Street Journal.
По данным издания, Трамп разочарован "нападками" главы Кремля Владимира Путина на Украину и медленными темпами мирных переговоров.
Ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции, но обсуждаются другие варианты давления на Путина с целью заставить его пойти на уступки за столом переговоров, включая 30-дневное прекращение огня. В то же время отмечается, что Трамп может решить не вводить новые санкции.
Накануне Трамп резко охарактеризовал Путина,
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