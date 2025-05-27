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Силы обороны сбили ночью 35 беспилотников - Воздушные силы

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В этот раз без сверхмассированного налёта

Силы обороны сбили ночью 35 беспилотников - Воздушные силы

Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 27 мая Россия запустила 60 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Противовоздушной обороной обезврежено 43 шахедов и дронов других типов на востоке, севере и юге страны. 35 - сбиты огневыми средствами поражения, 8 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 3 локациях.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков

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