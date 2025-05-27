Силы обороны сбили ночью 35 беспилотников - Воздушные силы

В ночь на 27 мая Россия запустила 60 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.



Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Противовоздушной обороной обезврежено 43 шахедов и дронов других типов на востоке, севере и юге страны. 35 - сбиты огневыми средствами поражения, 8 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 3 локациях.