Силы обороны сбили ночью 35 беспилотников - Воздушные силы
В этот раз без сверхмассированного налёта
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 27 мая Россия запустила 60 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Противовоздушной обороной обезврежено 43 шахедов и дронов других типов на востоке, севере и юге страны. 35 - сбиты огневыми средствами поражения, 8 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 3 локациях.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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