Под атакой был завод. В РФ заявили о сбитии почти сотни дронов

По данным российского Министерства обороны, в ночь на 27 мая противовоздушная оборона якобы уничтожила 99 беспилотников в семи регионах РФ.

Отмечается, что 56 дронов якобы сбили над территорией Белгородской области, 25 - над Воронежской, 7 - над Владимирской, 5 - над Калужской, 4 - над Тульской и по одному - над Ростовской и Липецкой.



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Как сообщают СМИ, в городе Муром в Владимирской области БПЛА попали по местному приборостроительному заводу.

Также были временно закрыты аэропорты Калуги, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, Иванова и Ярославля.