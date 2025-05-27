Украина и Великобритания подписали соглашение на три миллиарда долларов. Оно касается оружия

Министерство обороны Украины, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерство обороны Великобритании подписали соглашение об использовании сверхприбылей от замороженных российских активов в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Согласно договоренности, в течение 2025-2026 годов Украина получит 3 млрд долларов. Средства будут направлены на:

закупку оборонной продукции иностранного производства

ремонт и обслуживание военной техники

реализацию совместных проектов с участием украинских и международных оборонных компаний

закупку других критически важных материалов, включая продукцию украинского производства.

ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) является совместной программой стран G7, направленной на поддержку Украины. Ее суть заключается в использовании доходов от замороженных российских активов для погашения кредитов, которые "Большая семерка" предоставляет Украине.



Читайте такжеИзвестно, когда Трамп может ввести новые санкции против России