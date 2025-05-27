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Украина и Великобритания подписали соглашение на три миллиарда долларов. Оно касается оружия

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Украина и Великобритания подписали соглашение на три миллиарда долларов. Оно касается оружия

Міноборони

Новина українською

Министерство обороны Украины, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерство обороны Великобритании подписали соглашение об использовании сверхприбылей от замороженных российских активов в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Согласно договоренности, в течение 2025-2026 годов Украина получит 3 млрд долларов. Средства будут направлены на:

  • закупку оборонной продукции иностранного производства
  • ремонт и обслуживание военной техники
  • реализацию совместных проектов с участием украинских и международных оборонных компаний
  • закупку других критически важных материалов, включая продукцию украинского производства.

ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) является совместной программой стран G7, направленной на поддержку Украины. Ее суть заключается в использовании доходов от замороженных российских активов для погашения кредитов, которые "Большая семерка" предоставляет Украине.

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Источник:
Міноборони України
Опубликовал: Александр Бураков

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