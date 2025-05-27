Шевченко прокомментировал свое участие в конференции в Исландии
Поблагодарил исландцев за поддержку Украины
Фото: пресслужба УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко поделился впечатлениями от участия в конференции Nordic Football Research Conference 2025, которая состоялась 21-22 мая в Рейкьявике (Исландия).
"Был рад принять участие в NORDIC FOOTBALL RESEARCH CONFERENCE 2025, которая состоялась в Рекьявике.
Для меня было честью поделиться своим футбольным путем и философией с такой вдохновенной и преданной аудиторией. Очень благодарен за теплый прием и гостеприимство.
Отдельная благодарность исландскому футбольному сообществу за постоянную поддержку Украины - ваша солидарность очень важна для нас!", - написал Шевченко на своей странице в Facebook.
Популярное сейчас
- Мирон Маркевич: Мне очень жаль этот клуб и его фанатов
- "Это жизнь и надо понимать и принимать ситуацию такой, какая она есть": Кучер – о грядущих изменениях в Черноморце
- УАФ определилась с местом проведения домашних матчей сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
- Больше руки не подаст. Вернидуб в прямом эфире "наехал" на Вацко
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены