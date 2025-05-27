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Шевченко прокомментировал свое участие в конференции в Исландии

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Поблагодарил исландцев за поддержку Украины

Шевченко прокомментировал свое участие в конференции в Исландии

Фото: пресслужба УАФ

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Президент УАФ Андрей Шевченко поделился впечатлениями от участия в конференции Nordic Football Research Conference 2025, которая состоялась 21-22 мая в Рейкьявике (Исландия).

"Был рад принять участие в NORDIC FOOTBALL RESEARCH CONFERENCE 2025, которая состоялась в Рекьявике.

Для меня было честью поделиться своим футбольным путем и философией с такой вдохновенной и преданной аудиторией. Очень благодарен за теплый прием и гостеприимство.

Отдельная благодарность исландскому футбольному сообществу за постоянную поддержку Украины - ваша солидарность очень важна для нас!", - написал Шевченко на своей странице в Facebook.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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