Шевченко прокомментировал свое участие в конференции в Исландии

Президент УАФ Андрей Шевченко поделился впечатлениями от участия в конференции Nordic Football Research Conference 2025, которая состоялась 21-22 мая в Рейкьявике (Исландия).

"Был рад принять участие в NORDIC FOOTBALL RESEARCH CONFERENCE 2025, которая состоялась в Рекьявике.

Для меня было честью поделиться своим футбольным путем и философией с такой вдохновенной и преданной аудиторией. Очень благодарен за теплый прием и гостеприимство.

Отдельная благодарность исландскому футбольному сообществу за постоянную поддержку Украины - ваша солидарность очень важна для нас!", - написал Шевченко на своей странице в Facebook.