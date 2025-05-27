Представитель Уполномоченного по защите языка: Алиев тусуется в медиафутболе, там есть Федорчук, Кополовец. Они же могут побудить его перейти на государственный язык

Представитель Уполномоченного по защите государственного языка, ветеран российско-украинской войны Игорь Спиридонов в эксклюзивном интервью для сайта UA-Футбол рассказал о контроле украинского языка в медиа и дал оценку спортивным конфликтам на языковой почве.

- Игорь, Вы – представитель уполномоченного по вопросам языка в спорте. Расскажите коротко о Ваших обязанностях.

- Я представитель Уполномоченного не только по вопросам языка в спорте, но это одна из сфер, которая регулируется Законом Украины о функционировании украинского языка как государственного. К моим полномочиям относится то, чтобы спорт в Украине был украиноязычным, чтобы соблюдался Закон в сфере спорта независимо от того, это занятия в детско-юношеской спортивной школе, или федерации, или на телевидении.

Если человек предоставляет услуги в сфере спорта и получает за это заработную плату - он обязан уважать государственный язык, и обязан предоставлять информацию о тех или иных услугах и осуществлять занятия на украинском языке.

- Как часто к Вам поступают жалобы именно относительно занятий в детских академиях по спорту?

- Такие жалобы поступают из разных регионов, из Киева, Харькова, Одессы, Днепра. Нарушений хватает. Есть ситуации, где мы реагируем на уровне, который не предусматривает открытие государственного контроля. Это одна из процедур, которая позволяет выяснить все факты и обстоятельства, которые повлекли нарушение языкового законодательства, и позволяет реагировать законным способом.

Закон о языковом регулировании в Украине действует с 2019-го года, но не все тренеры, руководители спортивных школ придерживаются этого постулата. Мы в учреждении должны реагировать на подобные ситуации. Потому что те, кто игнорирует закон, не переходя на украинский язык – делают это сознательно, или живут в параллельной реальности и не знают, что такой закон существует.

Представитель решает, есть ли нарушения, а Уполномоченный решает, есть ли основания для штрафных санкций.

Есть ситуации, когда нарушители исправляются, переходят на украинский язык, тогда Уполномоченный может принять решение о предупреждении. Если нарушитель принципиальный, играет в пользу пропаганды Российской Федерации – тогда может быть применен штраф. Иногда денежное взыскание – способ повлиять на его сознание и дальнейшие действия.

- По Вашим данным, сколько процентов тренеров уже перешли на украинский язык после нарушений?

- К сожалению, не ведем полной статистики языка преподавания тренерами в Украине – это очень сложно. Если брать ситуации, которые нам известны (после обращений и жалоб) – ориентировочно 60%.

- Как часто Вам приходится участвовать в заседаниях о нарушении языкового законодательства медиа?

- Часто поступают жалобы по применению государственного языка в сфере медиа. В частности, в 2022-м году очень много поступало. Среди нарушителей были крупные медиахолдинги, в отношении которых были штрафные санкции. В течение двух лет один медиаходлинг получил три штрафа, поскольку они не исправлялись. Видеоматериалы и их сайт были русскоязычными.

Приходилось обращаться в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), ведь медиа продуцировало антиукраинские нарративы.

Половину 2023-го и до апреля 2025-го года я был в Вооруженных силах Украины (ВСУ), на войне, поэтому не имею полноценной информации по этому периоду. Но в 2022-м году, когда вступил в силу закон, что медиа должны быть выполнены на государственном языке, поступало много жалоб.

- Что можете сказать из Ваших собственных наблюдений: стал ли Закон об украинском языке в медиа проблемой для украинских медиа спортивной тематики?

- Для подавляющего большинства не стал. Как только вступили в силу упомянутые мной выше нормы – большинство медиа, в частности спортивных, перешли на украинский язык выполнения веб-сайтов. Потому что до вступления в силу проводилась мощная информационная и разъяснительная компания. Были отдельные медиа, которые возмущались этим решением, но при вступлении в силу они все же убрали полностью русскую версию и сделали сайт полностью украиноязычным. Хотя закон не запрещал им параллельно с украиноязычной версией вебсайта оставить русскоязычную версию. Вероятно, для них это финансово было непросто тянуть.

Абсурдная ситуация – медиа в Украине отказывается осуществлять свою деятельность на украинском языке. К сожалению, в Украине много владельцев тех или иных субъектов. Они жили в параллельной реальности, в своей парадигме, мол, буду вести на русском, потому что мне так удобно. Но это стало одним из оснований нападения Российской Федерации на Украину.

- Расскажите в общих чертах о контроле за украинским языком в медиа.

- Контроль за украинским языком в медиа, в принципе, ничем не отличается от контроля в других сферах общественной жизни.

Если брать телеканалы – это полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Онлайн медиа, веб-сайты, веб-страницы в социальных сетях и другие формы присутствия в сети Интернет – это полномочия Уполномоченного по защите государственного языка.

Процедура происходит следующим образом: гражданин направляет жалобу на адрес секретариата, где отмечает, что то или иное медиа или не имеет украинской версии, или по умолчанию загружается не на государственном языке. В течение 10-ти дней Уполномоченный принимает решение: начинает меры государственного контроля, который осуществляют представители. Фиксируются нарушения с коммуникацией с субъектом. После этого составляется акт. В отношении юридического лица и при наличии оснований – протокол в отношении лица. Это может сделать руководитель или конкретный представитель, если его наделили таким правом.

Затем материалы передаются Уполномоченному, который принимает решение, есть ли основания для штрафа, можно ли выдать предупреждение, или закрыть дело по тем или иным причинам.

Наши представители также мониторят ресурсы медиа, которые зарегистрированы в Украине. Поскольку таких ресурсов много – есть граждане, которые сообщают о нарушениях и мы на них реагируем.

- Ваша работа, как я понял, касается и блогеров. Какая у них ситуация с переходом на украинский язык?

- Есть разные блогеры. Те, кто ведет блоги на украинском языке и ведет себя адекватно, а есть и другие.

Трудно регулировать, потому что не все осуществляют свою деятельность официально, и нет субъекта хозяйствования. Реагировать сложно в Instagram, или Telegram, потому что там много каналов ведутся анонимно.

Стараемся реагировать тем способом, в который это возможно. Бывают ситуации, когда своими силами справиться нет возможности – тогда привлекаем правоохранительные органы, полицию, СБУ.

Несмотря на все барьеры и трудности в отношении блогеров с применением украинского языка – работа ведется, и будет вестись, совершенствоваться. Потому что лицо, осуществляющее деятельность не на украинском языке, должно понимать, что это неадекватная позиция во времена нападения Российской Федерации.

Вот как понять, чью сторону представляет блогер, если он говорит на русском языке? Это невозможно. Ведение деятельности на русском языке в отдельных случаях имеет последствия продолжения цепи до уголовных дел и подозрения работы на Россию.

Закон действует на физических лиц-предпринимателей или юридических лиц.

- Хочется с Вами обсудить одну ситуацию. Вспомнился случай, как в эфире УПЛ ТВ игрок одной из команд ответил на вопрос журналистки на русском языке. Его удалось прервать и объяснить, что так нельзя. Как вы трактуете эту ситуацию, и было ли наказание игроку?

- Если речь идет о применении футболистом языка на телевидении: украинский игрок – должен общаться исключительно на украинском языке, если легионеры – должен быть обеспечен перевод на украинский язык.

С одной стороны, он исправился, а с другой, считаю, что с футболистами должны работать клубы, Украинская Ассоциация футбола, и Украинская Премьер-Лига. Должны быть четкие требования для футболиста, что на флеш-интервью или в коммуникации, которую увидят миллионы зрителей в Украине, должен применяться исключительно украинский язык.

На тренировках, при взаимодействии с другими футболистами, на интервью - если он украинский футболист, должен применять украинский язык.

Озвучивание определенных тезисов футболистом на флеш-зоне на негосударственном языке – нарушение прав граждан Украины. Это должны знать все футболисты, клубы, УПЛ и УАФ, делать определенные шаги, чтобы такие ситуации не повторялись.

- Недавно в футболе возник скандал относительно русского языка от тренера "Динамо" Александра Шовковского. Вы следили за ситуацией?

- Знаю, что это был один из матчей, где, якобы, в один момент, господин Александр Шовковский применил негосударственный язык. Но это была короткая реплика, насколько понимаю.

- Все верно, Игорь Александрович. Скажите, что можно сделать в таком случае? Ведь тренер команды не общался с медиа, а обращался к подопечному. Но это попало в эфир.

- С подопечными тренеры должны общаться на украинском языке, поскольку это публичная деятельность, определенная законодательством. Дома или в личной жизни – применяй любой язык, но если деятельность касается тренировки, общения с журналистами, другой публичной деятельности – должен быть применен украинский язык. Неважно, тренер, функционер или массажист.

Мы понимаем, почему господин Шовковский, легендарный голкипер в прошлом, выдающийся игрок и личность, все еще эпизодами применяет русский язык. Потому что спорт был очень русифицирован. И в девяностых годах, и в 2000-х. Только сейчас спорт начинает, в хорошем смысле, украинизироваться и должен быть таким, каким должен быть.

Но даже за один год невозможно устранить ту ситуацию, которая возникла не вчера. Мы знаем интервью футболистов, которые, допустим, приезжали из Львова, из Тернополя, вот они говорят: "Мы единственные были украиноязычные в "Динамо", "Днепре" или "Металлисте". Все говорят на русском, мы вынуждены были говорить на русском". Читал это не раз из определенных интервью. Лужный, Федецкий, Езерский – они вынуждены были переходить на русский язык в коллективах, где, к сожалению, доминировал русский язык.

Ситуация с Шовковским возникла не потому, что он сознательно плохой, или он принципиально русскоязычный. Нет, Шовковский, насколько мне известно, свободно владеет украинским языком, его применяет. Именно в тот момент, возможно, это было случайно.

Надо постоянно подчеркивать, что ты не просто тренер и общаешься с подопечными. Ты это делаешь в публичной плоскости, и законодательство распространяется на эту коммуникацию и это взаимодействие.

Никто не делает каких-то радикальных шагов по применению возможно одного предложения на негосударственном языке, но при этом должна работать четкая установка – украинский язык должен быть единственным в сфере спорта Украины, в частности во время футбольных или других матчей в любых видах спорта.

- Возник вопрос об использовании английского языка. Он в Украине становится вторым международным. На нем также можно общаться во время матчей, публичных мероприятий?

- Он не становится вторым международным. В определенных сферах законодательство требует от некоторых категорий граждан, в частности госслужащих, уметь им владеть. Но он не признан вторым государственным или региональным языком. Его далеко не все в Украине знают настолько, чтобы не применять перевод.

У нас четко в законодательстве указано, что украинский язык является государственным. Это указано и в Конституции, и в законодательстве, в двух разъяснениях Конституционного суда Украины (1999-го и 2021-го годов).

В отдельных сферах указано, что может быть применен английский язык. Отмечу, что гражданин Украины не обязан знать другой язык, кроме государственного. Кроме случаев, когда гражданин занимает какую-то должность, или является претендентом на какую-то должность, или работает в международной компании.

- Проводятся ли со спортсменами, или людьми из спорта какие-то консультации по поводу языкового вопроса? Например, есть кейс Даяны Ястремской, которой очень трудно дается переход на украинский язык.

- Что касается Ястремской, я не слышал ее интервью. Но я слышал интервью Элины Свитолиной. Они обе – одесситки. Почему-то Свитолина смогла перейти на украинский язык, и она им свободно владеет.

Какие проблемы могут быть у Даяны – мне трудно сказать. Тем более, теннисистки такого уровня свободно владеют английским языком. Так почему у нее получилось выучить английский язык, а свой родной язык – нет?! Мы понимаем особенности Одессы, или она училась в русскоязычной школе. Но Элине Свитолиной это не помешало выучить украинский язык.

Здесь вопрос конкретно к ней, почему у нее есть проблемы с украинским языком. Есть проблемы – куча курсов бесплатных, платных. Можно нанять репетитора. Вариантов решения этой проблемы множество, было бы желание.

У Элины Свитолиной такое желание появилось – она выучила украинский язык. Насколько я помню, до 2022-го года она украинский язык не использовала ни в одном интервью – говорила либо на английском, либо на русском. Сейчас она говорит на родном языке и у нее это получается неплохо.

Другие теннисистки Марта Костюк и Леся Цуренко от рождения украиноязычные, но они были вынуждены выучить русский язык. Потому что Цуренко приехала из Ровенской области на Николаевщину, если я правильно помню. Там она была вынуждена обрусеть.

У Марты Костюк, насколько я помню, родители украиноязычные, но она ходила в теннисный клуб, где вероятно было много русскоязычных. То есть они под влиянием этого действия тоже частично обрусели, но они говорят на украинском.

Все в руках Ястремской, тем более есть кейс, что она выучила английский язык. Она его знает, ездит на международные соревнования и свободно им владеет. Вопрос конкретно к ней, почему у нее проблемы с изучением украинского языка.

Относительно консультаций. Мы не проводили встреч с известными спортсменами. Это хорошая идея, спасибо, можно взять на вооружение. Если была бы возможность пообщаться с некоторыми спортсменами и каким-то образом вдохновить их на применение украинского языка – лично я был бы не против такого мероприятия.

- Кстати, есть примеры иностранцев, которые работая в украинском спорте, не побоялись перейти на украинский язык: Александр Хацкевич, Игорь Йовичевич, Младен Бартулович. Но есть и те, кто упорно отказывается использовать украинский язык. Например, Александр Алиев, который попал в языковой скандал. Что посоветовать тем, кто еще не решился перейти на украинский из-за опасений звучать "смешно" или "неправильно"?

- Это действительно интересная история, что хорваты, для которых украинский язык не является родным, выучили наш язык. Я слышал как Йовичевич и Бартулович разговаривают. Почему хорваты могут, а украинцы не могут – это вопрос конкретно к Александру Алиеву. Не знаю, почему он не может выучить украинский, или чего боится. Что его будут буллинговать? Вряд ли – он себя позиционирует как личность с характером. Я не думаю, что вопрос в том, что кто-то будет высмеивать украинский язык.

Возможно, он его еще не выучил, потому что Алиев не родился в Украине. Его натурализовали 20 лет назад в "Динамо". Думаю, на 90% там все было русскоязычным, и поэтому у него возможностей овладеть украинским языком не было.

С другой стороны – а почему эти возможности были у Йовичевича и Бартуловича, которые вообще являются хорватами и приехали в Украину позже, чем Алиев? Это зависит конкретно от людей. Возможно перед Йовичевичем и Бартуловичем клубы, где они играли, а затем тренировали, поставили такие условия, чтобы они овладели украинским языком – точно не знаю.

Если Алиев – медийная личность, он должен применять украинский язык. Есть возможности в Украине выучить украинский.

Господин Алиев или другие лица должны признавать, что если их высказывания будут противоречить требованиям законодательства – будут соответствующие шаги, определенные законодательством. Несмотря на то, это Алиев, или Милевский, или еще кто-то.

Можно найти 10 причин, почему я не говорю на украинском языке, а можно взять и выучить. Кейсы Йовичевича и Бартуловича просто замечательные, когда хорваты изучают украинский язык и владеют им на достаточно высоком уровне.

Алиев же в медиафутболе "тусуется"? Там есть Федорчук, Кополовец, которые от рождения украиноязычные – они могут его побудить на переход. Из того, что я видел – они тоже местами переходили на русский язык. Почему вы переходите с ним на русский? Пусть он переходит на украинский язык. Понятно, что под него некоторые украиноязычные спортсмены прогибаются. Где он его выучит?

Нужно иметь языковую устойчивость. Украиноязычные спортсмены должны не переходить на русский язык со спортсменами. Это касается в принципе любого гражданина Украины. Возможностей выучить – огромное количество. Нужно, чтобы ему кто-то подсказал, или он сам до этого дойдет, возможно. Было бы желание.

- В конце хочется узнать Вашу позицию по вопросу об Алиеве. Вы же, наверное, слышали, слова Ветерана ВСУ Олега Симороза о так называемой службе Алиева. Как бывший военнослужащий, что на это скажете?

- Александр Алиев - это яркий пример того, как медийность и наглость могут создать иллюзию подвига.

Человек, который по словам побратимов из боевых бригад не служил в регулярных подразделениях, а «отбывал службу» в ресторанах и VIP-ложах под вывеской ДФТГ, сегодня публично рассказывает о «службе в батальоне» и при этом принципиально игнорирует украинский язык.

Он обладает украинским паспортом, пользуется преимуществами украинской армии, но даже в публичном пространстве не смог овладеть языком этой земли.

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Мне стыдно, что некоторые журналисты до сих пор ставят его в пример - ребятам, которые на самом деле воюют, гибнут, живут в блиндажах и не устраивают шоу из собственного «героизма».

Мы должны понимать разницу между настоящими защитниками и теми, кто только притворяется таковыми.

Фото - UA-Футбол и Getty Images/Global Images Ukraine