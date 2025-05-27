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Мерц заявил, что ограничения для ударов Украины вглубь РФ сняли несколько месяцев назад

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Речь идет о применении дальнобойного оружия для Украины от ФРГ, Великобритании, Франции и США

Мерц заявил, что ограничения для ударов Украины вглубь РФ сняли несколько месяцев назад

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на применение дальнобойного оружия для Украины от ФРГ, Великобритании, Франции и США. Впоследствии он уточнил, что решение было принято еще несколько месяцев назад.

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Об этом пишет Zeit.

"Я вчера в Берлине описал кое-что, что происходит уже несколько месяцев", - сказал он.

Вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицает какое-либо изменение правительственной политики ФРГ по снятию ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.

Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

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