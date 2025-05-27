Мерц заявил, что ограничения для ударов Украины вглубь РФ сняли несколько месяцев назад
Речь идет о применении дальнобойного оружия для Украины от ФРГ, Великобритании, Франции и США
фото из свободных источников
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на применение дальнобойного оружия для Украины от ФРГ, Великобритании, Франции и США. Впоследствии он уточнил, что решение было принято еще несколько месяцев назад.
Об этом пишет Zeit.
"Я вчера в Берлине описал кое-что, что происходит уже несколько месяцев", - сказал он.
Вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицает какое-либо изменение правительственной политики ФРГ по снятию ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.
Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.
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