Келлог: США создали мирный план из 22 пунктов, не устраивающий ни Украину, ни Россию
Келлог назвал мирный план "хорошим", поскольку он "не нравится ни одной из сторон"
Getty Images/Global Images Ukraine
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон разработал мирный план из 22 пунктов, который не нравится ни украинской стороне, ни российской.
Об этом он сказал в эфире Fox News.
Келлог назвал мирный план "хорошим", поскольку он "не нравится ни одной из сторон".
Он также отметил, что американский президент "разочарован российскими ударами по гражданским целям в Украине".
По его словам, это "обстрелы городов с применением неизбирательного насилия".
"Его разочарование понятно. То, что случается, когда атакуют города, когда убивают без разбора женщин и детей, в результате ракетных атака или атак беспилотников -- это явное нарушение Женевского протокола 1977 года, который призван предотвратить это.
Женевская конвенция - это правила ведения войны, и это было дополнением к ней, под которым подписались россияне, под которым подписались Соединенные Штаты и под которым подписались украинцы, и это для того, чтобы предотвратить эти неизбирательные убийства, которые вы видели на выходных", - добавил Келлог.
Популярное сейчас
- Уже работал с клубом. Рух определился с новым тренером, - Источник
- Серебряный призер УПЛ нашел замену главному тренеру, - Источник
- Мирон Маркевич: Мне очень жаль этот клуб и его фанатов
- Александрия для матчей квалификации Лиги конференций рассматривает стадион, который открыли в марте
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства