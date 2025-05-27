Келлог: США создали мирный план из 22 пунктов, не устраивающий ни Украину, ни Россию

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон разработал мирный план из 22 пунктов, который не нравится ни украинской стороне, ни российской.

Об этом он сказал в эфире Fox News.

Келлог назвал мирный план "хорошим", поскольку он "не нравится ни одной из сторон".

Он также отметил, что американский президент "разочарован российскими ударами по гражданским целям в Украине".

По его словам, это "обстрелы городов с применением неизбирательного насилия".

"Его разочарование понятно. То, что случается, когда атакуют города, когда убивают без разбора женщин и детей, в результате ракетных атака или атак беспилотников -- это явное нарушение Женевского протокола 1977 года, который призван предотвратить это.

Женевская конвенция - это правила ведения войны, и это было дополнением к ней, под которым подписались россияне, под которым подписались Соединенные Штаты и под которым подписались украинцы, и это для того, чтобы предотвратить эти неизбирательные убийства, которые вы видели на выходных", - добавил Келлог.