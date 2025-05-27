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Келлог: США создали мирный план из 22 пунктов, не устраивающий ни Украину, ни Россию

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Келлог назвал мирный план "хорошим", поскольку он "не нравится ни одной из сторон"

Келлог: США создали мирный план из 22 пунктов, не устраивающий ни Украину, ни Россию

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон разработал мирный план из 22 пунктов, который не нравится ни украинской стороне, ни российской.

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Об этом он сказал в эфире Fox News.

Келлог назвал мирный план "хорошим", поскольку он "не нравится ни одной из сторон".

Он также отметил, что американский президент "разочарован российскими ударами по гражданским целям в Украине".

По его словам, это "обстрелы городов с применением неизбирательного насилия".

"Его разочарование понятно. То, что случается, когда атакуют города, когда убивают без разбора женщин и детей, в результате ракетных атака или атак беспилотников -- это явное нарушение Женевского протокола 1977 года, который призван предотвратить это.

Женевская конвенция - это правила ведения войны, и это было дополнением к ней, под которым подписались россияне, под которым подписались Соединенные Штаты и под которым подписались украинцы, и это для того, чтобы предотвратить эти неизбирательные убийства, которые вы видели на выходных", - добавил Келлог.

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