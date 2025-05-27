Владислав Ващук, который служит в Нацгвардии, получил очередное воинское звание
Пример для многих
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Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук, который сейчас служит в Нацгвардии Украины, получил очередное воинское звание.
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Ващуку присвоено офицерское звание лейтенант.
"Имею честь быть полезным своей стране! Слава Украине! Слава Героям!", – написал Ващук в соцсетях.
Напомним, что Ващук сам мобилизовался в ВСУ и проходит службу в медицинской бригаде Нацгвардии "Ураган".
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