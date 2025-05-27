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Владислав Ващук, который служит в Нацгвардии, получил очередное воинское звание

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Владислав Ващук, который служит в Нацгвардии, получил очередное воинское звание

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук, который сейчас служит в Нацгвардии Украины, получил очередное воинское звание.

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Ващуку присвоено офицерское звание лейтенант.

"Имею честь быть полезным своей стране! Слава Украине! Слава Героям!", – написал Ващук в соцсетях.

Напомним, что Ващук сам мобилизовался в ВСУ и проходит службу в медицинской бригаде Нацгвардии "Ураган".

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