Владислав Ващук, который служит в Нацгвардии, получил очередное воинское звание

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук, который сейчас служит в Нацгвардии Украины, получил очередное воинское звание.

Ващуку присвоено офицерское звание лейтенант.

"Имею честь быть полезным своей стране! Слава Украине! Слава Героям!", – написал Ващук в соцсетях.

Напомним, что Ващук сам мобилизовался в ВСУ и проходит службу в медицинской бригаде Нацгвардии "Ураган".