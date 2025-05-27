  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Favbet Foundation и Андрей Матюха: работа с молодежью в спортивной среде

В тренде

Favbet Foundation и Андрей Матюха: работа с молодежью в спортивной среде

Общие новости

В фокусе работы фонда — постоянное участие, практичность и доступность

Favbet Foundation и Андрей Матюха: работа с молодежью в спортивной среде

Favbet Foundation

Новина українською

В 2025 году Favbet Foundation продолжает поддерживать инициативы, предоставляющие украинской молодежи доступ к спорту. Проекты реализуются в партнёрстве с сообществами, спортивными школами, тренерами. В фокусе работы фонда — постоянное участие, практичность и доступность.

Президент фонда Андрей Валерьевич Матюха подчёркивает, что стабильность в развитии молодёжи возможна только при условии регулярной поддержки.

Настольный теннис в новом формате: мероприятия ко Всемирному дню настольного тенниса

В апреле 2025 года школа PULSE организовала мероприятия ко Всемирному дню настольного тенниса. События прошли в Киеве с участием детей и тренеров из разных областей. Программа включала игры за нестандартными теннисными столами, мастер-классы, мозаичные активности, а также раскрашивание ракеток.

Полевую кухню на локации организовали военнослужащие Добровольческого батальона ОУН. Известные спортсмены — чемпион Украины 2025 года Антон Молочко и заслуженный мастер спорта Вадим Кубов — проводили обучение и показательные выступления.

"Наша задача — создавать среду, где дети чувствуют, что о них заботятся, что они важны, и что спорт — это право, а не привилегия", — говорит Андрей Матюха, президент фонда.

На следующий день на базе школы прошли всеукраинские соревнования для детей из разных регионов. Favbet Foundation поддержал оба дня мероприятий, предоставив организационные ресурсы.

Favbet Foundation и Андрей Матюха: работа с молодежью в спортивной среде - изображение 1

Соревнования по дзюдо и боксу: более 200 участников

3 мая 2025 года в Киеве на базе КДЮСШ №14 прошли чемпионат по дзюдо и боксерский фестиваль "Олимпийские надежды". В двух событиях приняли участие 214 юных спортсменов.

Клубы, которые выступили:

  • "Гонг",
  • "Козак",
  • "Ника",
  • "СпартаБокс",
  • "Торос",
  • "Боец".

Дзюдоисты и боксёры соревновались в своих категориях. Мероприятие прошло под лозунгом: "Победа — это ещё не всё, всё — это постоянное желание побеждать". Событие посетили представители Деснянской РГА, Киевсовета и руководство спортивных школ. Favbet Foundation обеспечил награды для боксерского турнира.

"Сегодня как никогда важно создавать для детей безопасное, мотивирующее пространство, где они могут развиваться физически и эмоционально. Именно спорт воспитывает характер, уважение и выдержку", — отметил Андрей Матюха во время выступления.

Favbet Foundation и Андрей Матюха: работа с молодежью в спортивной среде - изображение 2

Спортивные секции: поддержка для детей военнослужащих и переселенцев

Favbet Foundation развивает благотворительную инициативу "Клуб Супергероев", реализуемую в рамках благотворительной программы Favbet Kids. Она охватывает бесплатные спортивные секции, действующие на базе школ и спортивных залов в Киеве. Основная целевая аудитория — дети внутренне перемещённых лиц и военнослужащих.

Секции включают футбол, борьбу, бокс, баскетбол, боевое самбо.

Занятия проводятся регулярно. Тренеры — специалисты с опытом работы с подростками. Дети получают возможность заниматься спортом бесплатно, в привычном режиме, без необходимости искать индивидуальные решения для тренировок.

"Мы поддерживаем проекты, которые делают спорт доступным для всех — независимо от возраста, возможностей или статуса", — добавляет Андрей Матюха.

Favbet Foundation и Андрей Матюха: работа с молодежью в спортивной среде - изображение 3

Подготовка спортивного сообщества: обучение по доврачебной помощи

В 2025 году Favbet Foundation и организация FAST запустили проект по обучению тренеров, спортсменов и технического персонала спортивных школ базовым навыкам доврачебной помощи. Учебная программа предусматривает 8 часов практики и теории.

Более 200 представителей олимпийских сборных уже прошли тренинги. До конца года планируется привлечь ещё 1800 человек. Программа позволяет системно повысить уровень безопасности в спорте.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"По словам руководителя фонда Андрея Матюхи, до конца года планируется привлечь ещё более 1800 олимпийцев, тренеров и сотрудников спортивной инфраструктуры".

Favbet Foundation и Андрей Матюха: работа с молодежью в спортивной среде - изображение 4

Долгосрочные проекты для юных украинцев

Favbet Foundation и Андрей Матюха реализуют подход, в котором главное — устойчивость. Большинство программ действуют не один год и интегрируются в систему, которая постоянно масштабируется с учётом реальных потребностей украинской молодежи. Для этого фонд ежедневно сотрудничает с учебными заведениями, спортивными клубами и местными администрациями.

По теме
yellow-arrow
Федецкий: После финала ЛЕ Коломойский сказал Маркевичу: "Я не просил вас сюда выходить"
yellow-arrow
Келлог: США создали мирный план из 22 пунктов, не устраивающий ни Украину, ни Россию
yellow-arrow
Мерц заявил, что ограничения для ударов Украины вглубь РФ сняли несколько месяцев назад
Favbet
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости