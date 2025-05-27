Favbet Foundation и Андрей Матюха: работа с молодежью в спортивной среде

В 2025 году Favbet Foundation продолжает поддерживать инициативы, предоставляющие украинской молодежи доступ к спорту. Проекты реализуются в партнёрстве с сообществами, спортивными школами, тренерами. В фокусе работы фонда — постоянное участие, практичность и доступность.

Президент фонда Андрей Валерьевич Матюха подчёркивает, что стабильность в развитии молодёжи возможна только при условии регулярной поддержки.

Настольный теннис в новом формате: мероприятия ко Всемирному дню настольного тенниса

В апреле 2025 года школа PULSE организовала мероприятия ко Всемирному дню настольного тенниса. События прошли в Киеве с участием детей и тренеров из разных областей. Программа включала игры за нестандартными теннисными столами, мастер-классы, мозаичные активности, а также раскрашивание ракеток.

Полевую кухню на локации организовали военнослужащие Добровольческого батальона ОУН. Известные спортсмены — чемпион Украины 2025 года Антон Молочко и заслуженный мастер спорта Вадим Кубов — проводили обучение и показательные выступления.

"Наша задача — создавать среду, где дети чувствуют, что о них заботятся, что они важны, и что спорт — это право, а не привилегия", — говорит Андрей Матюха, президент фонда.

На следующий день на базе школы прошли всеукраинские соревнования для детей из разных регионов. Favbet Foundation поддержал оба дня мероприятий, предоставив организационные ресурсы.

Соревнования по дзюдо и боксу: более 200 участников

3 мая 2025 года в Киеве на базе КДЮСШ №14 прошли чемпионат по дзюдо и боксерский фестиваль "Олимпийские надежды". В двух событиях приняли участие 214 юных спортсменов.

Клубы, которые выступили:

"Гонг",

"Козак",

"Ника",

"СпартаБокс",

"Торос",

"Боец".

Дзюдоисты и боксёры соревновались в своих категориях. Мероприятие прошло под лозунгом: "Победа — это ещё не всё, всё — это постоянное желание побеждать". Событие посетили представители Деснянской РГА, Киевсовета и руководство спортивных школ. Favbet Foundation обеспечил награды для боксерского турнира.

"Сегодня как никогда важно создавать для детей безопасное, мотивирующее пространство, где они могут развиваться физически и эмоционально. Именно спорт воспитывает характер, уважение и выдержку", — отметил Андрей Матюха во время выступления.

Спортивные секции: поддержка для детей военнослужащих и переселенцев

Favbet Foundation развивает благотворительную инициативу "Клуб Супергероев", реализуемую в рамках благотворительной программы Favbet Kids. Она охватывает бесплатные спортивные секции, действующие на базе школ и спортивных залов в Киеве. Основная целевая аудитория — дети внутренне перемещённых лиц и военнослужащих.

Секции включают футбол, борьбу, бокс, баскетбол, боевое самбо.

Занятия проводятся регулярно. Тренеры — специалисты с опытом работы с подростками. Дети получают возможность заниматься спортом бесплатно, в привычном режиме, без необходимости искать индивидуальные решения для тренировок.

"Мы поддерживаем проекты, которые делают спорт доступным для всех — независимо от возраста, возможностей или статуса", — добавляет Андрей Матюха.

Подготовка спортивного сообщества: обучение по доврачебной помощи

В 2025 году Favbet Foundation и организация FAST запустили проект по обучению тренеров, спортсменов и технического персонала спортивных школ базовым навыкам доврачебной помощи. Учебная программа предусматривает 8 часов практики и теории.

Более 200 представителей олимпийских сборных уже прошли тренинги. До конца года планируется привлечь ещё 1800 человек. Программа позволяет системно повысить уровень безопасности в спорте.

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"По словам руководителя фонда Андрея Матюхи, до конца года планируется привлечь ещё более 1800 олимпийцев, тренеров и сотрудников спортивной инфраструктуры".

Долгосрочные проекты для юных украинцев

Favbet Foundation и Андрей Матюха реализуют подход, в котором главное — устойчивость. Большинство программ действуют не один год и интегрируются в систему, которая постоянно масштабируется с учётом реальных потребностей украинской молодежи. Для этого фонд ежедневно сотрудничает с учебными заведениями, спортивными клубами и местными администрациями.