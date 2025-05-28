Представление Турана, очередной демарш Степанова, проблемы Ярмолюка, новые тренеры Александрии и Руха. Главные новости за 27 мая

"Шахтер" представил Турана

Донецкий клуб объявил о назначении нового главного тренера, которым ожидаемо стал Арда Туран. Турецкий специалист дал сенсационный результат со скромным по турецким меркам "Эюпспором" – в прошлом сезоне он вывел команду в элитный дивизион, а нынешний сезон завершил на 6-м месте в местной Суперлиге. Соглашение Турана рассчитано на 2 года до лета 2027 года.



Степанов снова отказался приезжать в сборную



По информации источника, 19-летний форвард "Байера" в очередной раз отклонил предложение приехать в молодежную сборную. Ранее форвард уже отказывался от выступлений за украинскую команду из-за недоразумения с тренерами. В июне 2025 года в рамках подготовки к ЧМ-2025 сборная Украины U-20 проведет два контрольных матча в Испании.

Брентфорд не отпускает Ярмолюка в сборную U-21

Егор в текущем сезоне ворвался в стартовый состав "Брентфорда" и стал важным игроком команды. В английском клубе считают, что у украинца накопился хронический дискомфорт в тазобедренном суставе, нуждающийся в правильном восстановлении и терапии в межсезонный период. И участие в Евро-2025 может навредить Ярмолюку подойти к новому сезону полностью здоровым. В УАФ уже больше недели ведут консультации с медицинской службой "Брентфорда", чтобы найти компромисс в этой ситуации.

Определены лучшие игроки и тренеры 30-го тура УПЛ

Звание лучшего игрока 30-го тура получил форвард "Полесья" Факундо Батиста, отличившийся очередным голом в ворота "Кривбасса" и принес своей команде путевку в Лигу конференций. Лучшим тренером тура эксперты и журналисты признали Младена Бартуловича, который во главе "Зари" одержал волевую победу над "Карпатами" во Львове (3:1).

Твердохлеб может покинуть "Кривбасс"

Лучший бомбардир "Кривбасса" в сезоне-2024/25 имеет предложения из Украины и Европы и склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру за границей. Егор прекрасно проявил себя в текущем сезоне и стал вторым в списке бомбардиров с 14 голами, уступив только Ванату. Твердохлеб имел конкретное предложение из Польши, когда еще был игроком "Миная", однако тогда трансфер не состоялся из-за отказа самого игрока.

"Арис" намерен приобрести вингера “Александрии” Безерру

Греческий клуб предложил около 1,5 млн евро за трансфер 22-летнего бразильца, однако эта сумма не устраивает команду из Кировоградской области, которая хочет выручить за Хуана больше. Бразилец провел прекрасный сезон в составе "Александрии" и помог команде занять 2 место в турнирной таблице.

"Александрия" и "Рух" в поисках тренеров

Руслан Ротань и Виталий Пономарев, с большой долей вероятности, не будут продлевать контракты со своими клубами, которые завершаются уже летом. Одним из кандидатов на замену Ротаню является Патрик ван Леувен, который только недавно покинул "Металлист 1925" и теперь может возглавить "Александрию". На должность главного тренера "Руха" может вернуться Иван Федык, уже возглавлявший львовский клуб в 2020-2021 годах. В последнее время специалист работал с недавно расформированным "Рухом-2".