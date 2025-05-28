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Генштаб ВСУ назвал обновленные потери РФ в войне с Украиной

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Генштаб ВСУ назвал обновленные потери РФ в войне с Украиной

Угруповання Об'єднаних сил

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За последние сутки Россия потеряла еще 1050 военных, 4 танка, 18 артсистем и 52 единицы автотехники.

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 28 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 983 890 (+1050) человек ликвидировано;
  • танков - 10 864 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 644 (+2) ед;
  • артиллерийских систем - 28 355 (+18) ед;
  • РСЗО - 1 397 ед;
  • средства ПВО - 1 171 ед;
  • самолетов - 372 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 37 918 (+65) ед;
  • крылатых ракет - 3 265 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 49 959 (+52) ед;
  • специальной техники - 3 902 ед.
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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