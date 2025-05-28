Беспилотники атаковали завод по разработке дронов под Москвой
Важный объект ВПК
Zelenskiy Official
28 мая беспилотники атаковали предприятие по разработке дронов под названием "Кронштадт" в городе Дубны Московской области РФ. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Известно, что "Кронштадт" занимается производством БпЛА "Орион", "Сириус", "Гелиос", "Гром" и беспилотных вертолетов.
"Более 15 лет развиваем собственные инженерные и информационные технологии в беспилотной индустрии, которые востребованы на российском и мировом рынке", - говорится на сайте предприятия.
Последствия атаки еще уточняются.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО якобы уничтожила по меньшей мере 31 дрон, летевший на российскую столицу.
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