Беспилотники атаковали завод по разработке дронов под Москвой

28 мая беспилотники атаковали предприятие по разработке дронов под названием "Кронштадт" в городе Дубны Московской области РФ. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Известно, что "Кронштадт" занимается производством БпЛА "Орион", "Сириус", "Гелиос", "Гром" и беспилотных вертолетов.

"Более 15 лет развиваем собственные инженерные и информационные технологии в беспилотной индустрии, которые востребованы на российском и мировом рынке", - говорится на сайте предприятия.

Последствия атаки еще уточняются.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО якобы уничтожила по меньшей мере 31 дрон, летевший на российскую столицу.



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