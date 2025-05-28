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Беспилотники атаковали завод по разработке дронов под Москвой

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Беспилотники атаковали завод по разработке дронов под Москвой

Zelenskiy Official

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

28 мая беспилотники атаковали предприятие по разработке дронов под названием "Кронштадт" в городе Дубны Московской области РФ. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Известно, что "Кронштадт" занимается производством БпЛА "Орион", "Сириус", "Гелиос", "Гром" и беспилотных вертолетов.

"Более 15 лет развиваем собственные инженерные и информационные технологии в беспилотной индустрии, которые востребованы на российском и мировом рынке", - говорится на сайте предприятия.

Последствия атаки еще уточняются.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО якобы уничтожила по меньшей мере 31 дрон, летевший на российскую столицу.

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