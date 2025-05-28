Россия ночью запустила 88 БПЛА и шесть ракет. Как справилось с атакой ПВО?
Несколько типов вооружений шло в ход
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В ночь на 28 мая противник применил 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, управляемую авиационную ракету Х-59/69, а также атаковал 88-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Воздушное нападение отражали, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Противовоздушной обороной обезврежено 71 шахед и дрон других типов на востоке, севере и юге страны. 34 - сбиты огневыми средствами поражения, 37 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения россиян в 8 локациях.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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