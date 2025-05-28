Россия анонсировала новый раунд переговоров с Украиной

В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр сказал, что требование России к Украине принять безъядерный, нейтральный внеблоковый статус должно быть выполнено "при любой форме урегулирования» войны, а также заявил, что РФ будет настаивать на отмене "дискриминационных законов" в Украине, как и делала во время первого раунда переговоров.

16 мая в Стамбуле состоялась первая за более чем три года встреча между украинской и российской делегациями при посредничестве Турции.



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