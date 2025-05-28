В попытках создать буферную зону. Зеленский рассказал о целях России на летнее наступление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия собрала 50 000 военных вблизи Сумской области и не меняют целей относительно наступательных действий на востоке и юге Украины.

"Сейчас на Сумском направлении они накапливают войска. Более 50 тысяч. Мы понимаем. Но у нас там есть успехи. Сегодня (27 мая - прим.) взяли, например, 8 пленных в районе Теткино.

За последние двое суток мы их оттолкнули на 4 километра на Константиновке. То есть они не могут полностью снять все свои войска с Покровского направления. Так же как они не могли перебросить все войска на Покровское направление, чтобы захватить Покровск. Мы делали на Курщине соответствующие шаги.

Для строительства этой буферной зоны, которую они так называют, в 10 километров вглубь Украины. Я думаю, что они понимают, что им не хватает этих возможностей. Сейчас это так.

Есть у них (россиян - прим.) и некоторые фантасты, которые продолжают говорить о Херсонской наступательной операции через реку. Но понятно, что это именно те говорят - не уверен, что в трезвом состоянии - россияне, которым все равно, сколько там людей погибнет. Форсировать реку, мы понимаем, что это такое на Херсонщине, сегодня абсолютно невозможно", - сказал глава государства.