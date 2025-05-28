Алиев ответил ветерану ВСУ, который обвинил его во лжи

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев отреагировал на слова ветерана Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Симороза.

Напомним, ранее Симороз заявил, что Алиев солгал о службе в 129-м батальоне 112-й бригады.

"Хочу сказать за то интервью, которое дал один якобы воин. Друг, я тебе честно хочу сказать одно: я увидел, что ты инвалид, что ты без ног, поэтому не хочу продвигать это дальше.

Ты прекрасно знаешь, что я в 112-й бригаде, начинал в 129-м батальоне. И ты знаешь прекрасно подразделение "Призрак". Если ты действительно служил в 129-м батальоне, то ты знаешь прекрасно, как к нам относились и что мы делали. Я понимаю, что это у тебя был пиар-ход, ты хотел попиариться... Я тебе могу пожелать одно – здоровья и, самое главное, всем нам мирного неба над головой. Так что всего тебе наилучшего", - сказал Алиев.