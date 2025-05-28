"Не изменились". Зеленский оценил темпы мобилизации в Украине

В последние месяцы темпы мобилизации в Украине остаются неизменными. Об этом во время встречи с журналистами заявил президент Владимир Зеленский.

"Темпы мобилизации не изменились. Я не вижу, чтобы они отличались от того, что было за последние полгода. Я имею в виду те планы, которые есть в Генштабе, и то, что там они делают. Я слышал в докладе начальника Генштаба на Ставке, и Драпатого, командующего Сухопутными войсками, - они двигаются в своем плане.

Россияне мобилизуют 50 тыс. человек в месяц. В этом месяце - 40 тыс. Чуть меньше. Иногда, когда, например, поступают сигналы из Соединенных Штатов, которые дают основания считать, что мы можем сделать что-то хорошее с Россией. Знаете, что интересно? В такие моменты мобилизация в России больше. Это интересно.

Мы даже иногда не можем представить, на что именно. Это опасно для нас? Очень. Поскольку с одной стороны у вас есть, например, 30 тыс., 35 тыс. А Украина за этот период мобилизовала 25 тыс., 27 тыс. А Россия, например, 45 тыс. А потом, когда раздаются какие-то голоса из Европы или Соединенных Штатов, и они говорят, мол, да, мы думаем, что Путин готов и так далее, - у них сразу больше 40. Это для нас проблема? Да. Кому эти голоса помогают? Большой вопрос. Но это во-первых.

Во-вторых, опять же, о российской милитаризованной экономике. Второй момент, они платят им больше 10 тысяч долларов. Я имею в виду различные бюджеты: местные, правительство, органы власти. То есть там много всего. Они делают выплаты, чтобы подписать контракт и так далее", - сказал глава государства.