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Зеленский ответил на вопрос, кто раздражает США больше: он или Путин

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Мнение главы государства

Зеленский ответил на вопрос, кто раздражает США больше: он или Путин

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин вызывает большее раздражение у американских властей, чем он сам.

"Я думаю, Путин (вызывает раздражение – прим.). Потому что я, может, говорю неприятные вещи, но я говорю правду. И говорю то, что думаю. А он, может, иногда говорит очень приятные вещи, но они лживые… Какая бы ни была публичная риторика, я думаю, что я думаю, что я реально. в целом Белый дом понимает, что Путин точно не хочет ничего заканчивать, как хочет это Белый дом.

В партнерстве можно быть очень некомфортными, но партнерами. Мне кажется, что с Путиным вопрос в том, что если вам кажется, что вы в диалоге – вы реально наедине находитесь", - сказал Зеленский на встрече с журналистами.

Напомним, после последних воздушных атак на Украину лидер США Дональд Трамп заявил, что Путин "совершенно сошел с ума", безосновательно убивая людей.

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Источник:
Інтерфакс-Україна
Опубликовал: Александр Бураков

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