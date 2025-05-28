Зеленский ответил на вопрос, кто раздражает США больше: он или Путин
Мнение главы государства
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Президент Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин вызывает большее раздражение у американских властей, чем он сам.
"Я думаю, Путин (вызывает раздражение – прим.). Потому что я, может, говорю неприятные вещи, но я говорю правду. И говорю то, что думаю. А он, может, иногда говорит очень приятные вещи, но они лживые… Какая бы ни была публичная риторика, я думаю, что я думаю, что я реально. в целом Белый дом понимает, что Путин точно не хочет ничего заканчивать, как хочет это Белый дом.
В партнерстве можно быть очень некомфортными, но партнерами. Мне кажется, что с Путиным вопрос в том, что если вам кажется, что вы в диалоге – вы реально наедине находитесь", - сказал Зеленский на встрече с журналистами.
Напомним, после последних воздушных атак на Украину лидер США Дональд Трамп
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