Ветеран ВСУ - Алиеву: Клоун, не попадайся мне на глаза

Ветеран Вооруженных сил Украины Олег Симороз прокомментировал ответ экс-полузащитника "Динамо" Александра Алиева на свои обвинения в фейковой службе.

Напомним, ранее Симороз заявил, что Алиев солгал о службе в 129-м батальоне 112-й бригады.

"Не имею привычки вести дискуссию с умственно неполноценными алкоголиками, но Александру Алиеву в последний раз отвечу.

Еще раз повторяю, Александр Алиев как военнослужащий не имеет никакого отношения к боевой 112-й бригаде Вооруженных Сил Украины. Действующим военнослужащим и ветеранам бригады противно смотреть как этот алкаш с ДФТГ пытается примазаться к боевой части, при этом сладко ночевать дома в Киеве после выпитых рюмок. Этого не будет.

И когда я разоблачил его эту ложь и собственно обратил внимание как этот алкоголик тусит по Киеву и цинично врет в интервью об "участии в боевых действиях", Саша решил вспомнить о моей инвалидности и потерянные в боевых действиях ноги, ну это пример жалкого лжеца, потому что собственно сказать же нечего. Советую тебе, клоун, не попадаться мне на глаза.

Надеюсь, спортивные журналисты сделают выводы. Не надеюсь, но обращаю внимание Оболонского ТЦК, ваш клиент более года избегает мобилизации, думаю вы в курсе, даже спрашивать вас не буду как же "так случилось", ответ очень очевиден...

Саша, ну а русская музыка на фоне в Гелику в спортивном костюме на Оболони, это я так понимаю очередной "боевой выход"? Кстати, наслаждайся напоследок видосами за рулем, потому что скоро же тебя лишат права управления за то, что ездишь пьяным за рулем.

Какой же жалкий...", - написал Симороз в своем Facebook.