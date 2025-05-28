Генштаб подтвердил удары по ряду российских военных объектов

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили атаки по ключевым объектам военно-промышленного комплекса РФ.

"Подразделения Сил специальных операций ВСУ и СБУ нанесли огневое поражение по АО "Кронштадт", что в городе Дубна Московской области.

В районе предприятия отмечалась интенсивная работа вражеского ПВО, подтверждено поражение объекта. Акционерное общество специализируется на беспилотных авиационных системах. Здесь, в частности, изготавливаются БпЛА "Орион", "Иноходец", "Молния", "Гром", "Термит", "Гелиос", "Сириус", наземные комплексы управления.

В этом же населенном пункте, в рамках единого замысла, подразделения СБУ отдельно поразили завод "Радуга". Он изготавливает крылатые ракеты различных классов: "воздух-воздух", „воздух-земля“, „земля-земля“. Среди продукции завода Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми рф терроризирует население и бьет по гражданским объектам в Украине.

Также сегодня ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины поразили АО "Ангстрем" в Московской области РФ. Зафиксировано попадание в район цели. Компания разрабатывает и производит микроэлектронную компонентную базу, которая широко используется предприятиями военно-промышленного комплекса РФ.



Кроме этого, накануне, Силы беспилотных систем ВСУ успешно атаковали комбинат Дмитровский, в Ивановской области РФ. Фиксировались взрывы на территории завода. Предприятие производит органические химические вещества - компоненты взрывчатки и порохов, а также добавки к ракетному и авиационному топливу. Поставляет продукцию в ряд других предприятий ВПК России", - говорится в сообщении.