Зеленский: Надеемся, что войны до июня 2026-го уже не будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть надежда, что в июне 2026 года войны уже не будет, а экономика России будет испытывать сильное действие санкций.

"Безусловно, мы понимаем анализ уже многих разведок, многих стран, аналитику. Июнь 2026-го - мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у русских будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026-го года, их экономика будет это чувствовать сильно. Мы понимаем, какой будет дефицит бюджета. Может, он не катастрофический для их экономики, потому что она в большинстве своем теневая.

Я не думаю, что нам всем известны все детали. Но это будет. Мы считаем, что самый главный вызов - это растущий ВПК. То, что мы видим. Мы видим, что он не сможет расти в следующем году, он будет уменьшаться. И будет уменьшаться постоянно. То есть экономика полностью изменится, они все будут тратить на войну.

Далее большая проблема с ВПК, с компонентами, которые идут из Китая, из Тайваня, из США и из некоторых немногих компаний Европы. Около трех десятков ключевых предприятий ВПК России последовательно имеют соответствующие контракты с компаниями из этих стран, о которых я сказал... Я понимаю, что на уровне лидеров стран, США или Европы никто это не поддерживает. Как с этим бороться? Очень как раз просто. Есть санкции этих стран. И поэтому, когда мы говорим о санкциях, Украина передает соответствующие документы с названиями этих компаний, этих стран и с названиями компонентов, которые поставляются в российские ракеты, дроны и так далее. Пока что у них увеличение производства дронов. То, что мы видим.

Безусловно, есть люди, которые считают, что если ввести сильные санкции, то могут закрыться возможности диалога с русскими. Мы понимаем, что в Америке такие люди есть. Мне кажется, что такие люди есть и в Европе, которые выступают именно за то, что надо оставлять цепочки для этих переговоров и все соответственно боятся таких действий. Мне кажется, что так оно не работает с Путиным. Поддерживая, кстати, тезис, не мой, а Соединенных Штатов Америки, что именно через силу можно заставить русских думать о мире. Потому что сейчас они думают о войне", - считает Зеленский.