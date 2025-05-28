Путин выдвинул условия для прекращения войны, - Reuters

Российский президент Владимир Путин выдвинул условия относительно прекращения войны в Украине. Они включают, в частности, требование, чтобы западные лидеры письменно обязались прекратить расширение НАТО на восток и отменить часть санкций против России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на российские источники, знакомые с ходом переговоров.

Путин хочет получить письменное обещание от ведущих западных государств не расширять НАТО на восток, а также официально исключить будущее членство Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик.

Также он хочет, чтобы Украина оставалась нейтральной, а с России частично сняли западные санкции.

Кремлевский лидер хочет решить вопрос с замороженными российскими активами.

Еще Путин хочет гарантирования защиты русскоязычного населения в Украине.

По словам собеседника издания, если Путин поймет, что не может достичь мирного соглашения на собственных условиях, он будет пытаться показать украинцам и европейцам военными победами, что "мир завтра будет еще больнее".

Путин усилил свою позицию и хочет получить полностью четыре региона на востоке Украины, которые Россия считает своими, пишет издание.

Кремль считает, что РФ может воевать годами, даже несмотря на санкции и экономическое давление Запада.