Путин выдвинул условия для прекращения войны, - Reuters
Нейтралитет Украины и снятие санкций
Getty Images/Global Images Ukraine
Российский президент Владимир Путин выдвинул условия относительно прекращения войны в Украине. Они включают, в частности, требование, чтобы западные лидеры письменно обязались прекратить расширение НАТО на восток и отменить часть санкций против России.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на российские источники, знакомые с ходом переговоров.
Путин хочет получить письменное обещание от ведущих западных государств не расширять НАТО на восток, а также официально исключить будущее членство Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик.
Также он хочет, чтобы Украина оставалась нейтральной, а с России частично сняли западные санкции.
Кремлевский лидер хочет решить вопрос с замороженными российскими активами.
Еще Путин хочет гарантирования защиты русскоязычного населения в Украине.
По словам собеседника издания, если Путин поймет, что не может достичь мирного соглашения на собственных условиях, он будет пытаться показать украинцам и европейцам военными победами, что "мир завтра будет еще больнее".
Путин усилил свою позицию и хочет получить полностью четыре региона на востоке Украины, которые Россия считает своими, пишет издание.
Кремль считает, что РФ может воевать годами, даже несмотря на санкции и экономическое давление Запада.
Популярное сейчас
- Лучший вратарь УПЛ сезона 2024/25 попрощался со своей командой
- Василий Кобин остается в Ингульце. Поворознюк поставил перед тренером амбициозную задачу
- Рух попрощался с главным тренером. Ему уже есть замена
- "Не буду спокойно смотреть, как этот алкаш...". Ветеран ВСУ жестко высказался об Алиеве после его рассказа о службе
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства