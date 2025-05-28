Зеленский заявил, что готов к встрече с Трампом и Путиным в любом формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече на уровне лидеров Украины, России и США.

Об этом Зеленский заявил на встрече с журналистами, сообщает "Суспільне".

"Мы готовы встречаться на уровне лидеров. И американская сторона это знает, и "русская" сторона это знает. Мы готовы к формату Трамп-Путин-я, и мы готовы к формату Трамп-Путин, Трамп-Зеленский и потом втроем.

Если Путину не комфортна двусторонняя встреча, или всем хочется, чтобы это была трехсторонняя встреча – мне все равно. Я готов к любому формату", - сказал Зеленский.

Он также рассказал, что для дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США рассматривается несколько площадок. Кроме Стамбула, где стороны встречались в прошлый раз, рассматривается как вариант также Швейцария и Ватикан.

"Турецкая сторона знает, что мы обсуждаем вопрос нескольких площадок. И что мы сделали подготовительную работу по Ватикану и Швейцарии. Ватикан, в принципе, все поддерживают. Мне кажется, "русские" не поддерживают. Из того, что мы видим в медиапространстве", – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский также отметил, что считает важным участие в переговорах на определенном этапе и представителей европейской стороны.

"Если какая-то встреча, например, о гарантиях безопасности, я очень хочу, чтобы были европейцы. Это о том, что они будут давать эти гарантии безопасности. Они сегодня единственные, кто уже декларировал, что они готовы поддержать Украину. Например, украинскую армию, финансами и оружием. Армия является неотъемлемой, главной частью гарантий безопасности для Украины. Нужны ли они в том или ином виде на такую встречу? Да. На уровне лидеров? Я не знаю, в каком формате. Поэтому я и говорю, что мы готовы к любым форматам – зависит от адженды и от вопросов", – добавил он.

Напомним, что накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров он снова обратился бы к Турции.

Российская сторона отказывается рассматривать Святой Престол как место проведения "мирных переговоров" с Украиной, прикрываясь в частности санкциями ЕС.