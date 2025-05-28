Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation: направления работы в 2025 году

В течение последних двух лет благотворительный фонд продолжает работать по ключевым направлениям: поддержка молодёжи, развитие спорта и образовательных инициатив. Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation системно реализуют эти проекты в сотрудничестве с украинскими и международными партнёрами.

Проект Re:start: технологии для реабилитации

Инициатива Re:start реализуется в партнёрстве с патронатной службой ССО "Кровные". В трёх больницах страны оборудованы пространства с элементами VR для физической и психологической реабилитации:

Киевская областная клиническая больница №2;

75-й реабилитационный госпиталь;

Днепровская городская клиническая больница №4.

Также созданы индивидуальные рюкзаки с реабилитационным оборудованием: йогаматами, эспандерами, массажёрами, аптечками. Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation сообщают о планах открытия новых локаций в 2025 году.

Спорт и дети: секции и соревнования

Благотворительная инициатива "Клуб Супергероев" реализуется в рамках программы Favbet Kids, которую внедряет фонд. В 2024 году сотни детей из семей ВПО и военнослужащих занимались боксом, борьбой, футболом, баскетболом.

В 2025 году в перечень секций планируется добавить волейбол и настольный теннис. Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation также поддержали деятельность региональных федераций, в частности Федерации настольного тенниса г. Мариуполь.

Фонд способствовал организации следующих мероприятий:

баскетбольная лига Деснянского района Киева;

футбольный турнир FAVBET FOUNDATION SUMMER CUP;

зимняя спартакиада SpartaBox.

Образование и цифровые навыки

Весной 2024 года более 780 детей прошли обучение по курсу Scratch в партнёрстве с Code Club Украина. Участники создавали анимированные проекты на тему "Будущее моей страны". По информации Матюхи Андрея Валерьевича и Favbet Foundation, фонд планирует расширение этого направления.

Гуманитарные проекты: помощь внутри страны и за рубежом

Во взаимодействии с хорватской Dobro Dobrim в 2024 году фонд передал более 80 тонн гуманитарного груза. Среди полученного — продукты, медикаменты, больничное оборудование, техника для военных.

Помощь поступила в Харьковскую область и другие прифронтовые регионы. Также Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation организовали мероприятия для украинцев в Хорватии: спортивный фестиваль, мастер-класс по гончарству, событие ко Дню Святого Николая.

Образовательные инициативы в сфере безопасности

В начале 2025 года фонд поддержал запуск программы по обучению первой помощи. В январе–феврале тренинги прошли 212 участников — тренеры, спортсмены и представители спортивной инфраструктуры в 7 олимпийских видах спорта.

Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation планируют привлечь к программе ещё более 1800 человек до конца года.