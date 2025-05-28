В том числе и конспекты Лобановского. УАФ проведет в Торонто выставку "Украинский футбол: Игра продолжается".
Среди экспонатов — артефакты, которые ранее не покидали пределы Украины
фото из свободных источников
С 5 по 10 июня в Trident Centre в Торонто будет работать выставка"Украинский футбол: Игра продолжается".
Выставка организована Украинской ассоциацией футбола в рамках турнира Canadian Shield, где сыграет сборная Украины. Среди экспонатов — артефакты, которые ранее не покидали пределы Украины и не демонстрировались вместе.
Среди них:
- Все футболки сборной Украины с первого матча в 1992 году и по сегодняшний день.
- Оригинальные тренерские записи Валерия Лобановского.
- Официальные евротрофеи "Динамо" и "Шахтера".
- Экспонаты, связанные с участием национальной команды Украины на Евро и чемпионатах мира, в частности форма, в которой Андрей Русол забил первый гол сине-желтых в истории этих турниров на ЧМ-2006.
Победный кубок Евро-2009 (U-19), который проходил в Донецке и Мариуполе и который выиграла юношеская сборная Украины, а также награды других молодежных и юношеских команд.
«Мы привезем в Канаду часть души украинского футбола. Впервые в истории в одном месте удалось собрать уникальные артефакты из разных коллекций, чтобы показать миру, как футбол отражает нашу борьбу, память и единство.
Это благодарность тем, кто годами поддерживал сборную за океаном, и одновременно мощное культурное послание. Мы хотим, чтобы и за пределами Украины увидели, как футбол стал для нас не только игрой, а частью ДНК нации — и как он продолжается, даже во время войны", — сказал Шевченко.
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