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В том числе и конспекты Лобановского. УАФ проведет в Торонто выставку "Украинский футбол: Игра продолжается".

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Среди экспонатов — артефакты, которые ранее не покидали пределы Украины

В том числе и конспекты Лобановского. УАФ проведет в Торонто выставку "Украинский футбол: Игра продолжается".

фото из свободных источников

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С 5 по 10 июня в Trident Centre в Торонто будет работать выставка"Украинский футбол: Игра продолжается".

Выставка организована Украинской ассоциацией футбола в рамках турнира Canadian Shield, где сыграет сборная Украины. Среди экспонатов — артефакты, которые ранее не покидали пределы Украины и не демонстрировались вместе.

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Среди них:

  • Все футболки сборной Украины с первого матча в 1992 году и по сегодняшний день.
  • Оригинальные тренерские записи Валерия Лобановского.
  • Официальные евротрофеи "Динамо" и "Шахтера".
  • Экспонаты, связанные с участием национальной команды Украины на Евро и чемпионатах мира, в частности форма, в которой Андрей Русол забил первый гол сине-желтых в истории этих турниров на ЧМ-2006.

Победный кубок Евро-2009 (U-19), который проходил в Донецке и Мариуполе и который выиграла юношеская сборная Украины, а также награды других молодежных и юношеских команд.

«Мы привезем в Канаду часть души украинского футбола. Впервые в истории в одном месте удалось собрать уникальные артефакты из разных коллекций, чтобы показать миру, как футбол отражает нашу борьбу, память и единство.

Это благодарность тем, кто годами поддерживал сборную за океаном, и одновременно мощное культурное послание. Мы хотим, чтобы и за пределами Украины увидели, как футбол стал для нас не только игрой, а частью ДНК нации — и как он продолжается, даже во время войны", — сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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